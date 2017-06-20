Минфин предлагает закрепить право АСВ повысить ставку в фонд страхования вкладов до 0,2%

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Минфин предлагает законодательно закрепить право Агентства по страхованию вкладов (АСВ) повысить ставку отчислений банков в фонд страхования вкладов до 0,2%, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Обсуждения проходят в рамках законопроекта о включении средств МСП в систему страхования вкладов. Это пакет поправок, совместная история. Мы решили, что раз уж меняем закон о страховании вкладов, то внесем поправки и о праве совета директоров АСВ повысить базовую ставку до 0,2%. Это не означает, что ставка сразу вырастет, но это даст право ее повысить. Сейчас совет директоров АСВ имеет право ее повысить только до 0,15%", - сообщил он.