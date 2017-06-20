Эксперт: технологии микрогридов могут помочь решить энергетическую проблему в Арктике

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НАРЬЯН-МАР, 20 июня. /ТАСС/. Технология микрогридов (micro grid, локальная энергосистема - прим. ТАСС) может быть использована для решения энергетической проблемы арктических и северных территорий. Об этом во вторник сообщил доцент кафедры госрегулирования экономики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Александр Воротников на конференции "Северный завоз - новые пути и возможности" в Нарьян-Маре.
"В Арктике энергетическая инфраструктура - это высокая энергоемкость и низкая ее эффективность. Для решения этой проблемы необходима распределенная энергетика, например, микрогриды, которые находят широкое применение в мире и используются для сельских населенных пунктов, для изолированных территорий", - рассказал эксперт.
По его словам, микрогрид может иметь любую конфигурацию, например, быть связан с жилым районом. "Источники энергии могут быть различными - ветер, солнце, генерация, которая работает на углеродном сырье. Микрогрид можно использовать для обеспечения энергией промышленных потребителей, в том числе для военных и закрытых объектов", - уточнил Воротников.
Данную технологию активно используют в Канаде для добычи полезных ископаемых на Крайнем Севере, пояснил эксперт. "Они используют распределенную энергетику - ветровую, солнечную энергию, системы накопителей - которая обеспечивает деятельность рудника", - сказал он.
Одна ветровая турбина, используемая в такой установке, мощностью 3 мегаватта, например, заменяет более 2 тыс. тонн дизельного топлива. "Вот почему важна такая замена по северному завозу, ведь половина ежегодных трат на северный завоз - более 53 млрд рублей из 110 млрд - связана с предприятиями ЖКХ и энергетического комплекса, покупкой угольного и дизельного топлива", - уточнил Воротников.
Компенсация какой-то части северного завоза, даже 20-30 процентов, за счет создания локальных источников энергии даст серьезную экономию, пояснил доцент. "Механизм реализации таких проектов - государственно-частное партнерство, но проекты будут достаточно сложно окупаемые, и получение кредитов находится под вопросом. Во всем мире используются специальные финансовые инструменты. <…> Есть поручение правительства в июне этого года представить проекты по реализации финансовых механизмов, они готовы", - резюмировал Воротников.