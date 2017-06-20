Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: технологии микрогридов могут помочь решить энергетическую проблему в Арктике

Экономика и бизнес
20 июня, 13:53 UTC+3 НАРЬЯН-МАР НАРЬЯН-МАР 20, июня. /ТАСС

Подобные технологии уже применяются в Канаде для добычи полезных ископаемых

Поделиться
Материал из 1 страницы

НАРЬЯН-МАР, 20 июня. /ТАСС/. Технология микрогридов (micro grid, локальная энергосистема - прим. ТАСС) может быть использована для решения энергетической проблемы арктических и северных территорий. Об этом во вторник сообщил доцент кафедры госрегулирования экономики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Александр Воротников на конференции "Северный завоз - новые пути и возможности" в Нарьян-Маре.

"В Арктике энергетическая инфраструктура - это высокая энергоемкость и низкая ее эффективность. Для решения этой проблемы необходима распределенная энергетика, например, микрогриды, которые находят широкое применение в мире и используются для сельских населенных пунктов, для изолированных территорий", - рассказал эксперт.

По его словам, микрогрид может иметь любую конфигурацию, например, быть связан с жилым районом. "Источники энергии могут быть различными - ветер, солнце, генерация, которая работает на углеродном сырье. Микрогрид можно использовать для обеспечения энергией промышленных потребителей, в том числе для военных и закрытых объектов", - уточнил Воротников.

Данную технологию активно используют в Канаде для добычи полезных ископаемых на Крайнем Севере, пояснил эксперт. "Они используют распределенную энергетику - ветровую, солнечную энергию, системы накопителей - которая обеспечивает деятельность рудника", - сказал он.

Одна ветровая турбина, используемая в такой установке, мощностью 3 мегаватта, например, заменяет более 2 тыс. тонн дизельного топлива. "Вот почему важна такая замена по северному завозу, ведь половина ежегодных трат на северный завоз - более 53 млрд рублей из 110 млрд - связана с предприятиями ЖКХ и энергетического комплекса, покупкой угольного и дизельного топлива", - уточнил Воротников.

Компенсация какой-то части северного завоза, даже 20-30 процентов, за счет создания локальных источников энергии даст серьезную экономию, пояснил доцент. "Механизм реализации таких проектов - государственно-частное партнерство, но проекты будут достаточно сложно окупаемые, и получение кредитов находится под вопросом. Во всем мире используются специальные финансовые инструменты. <…> Есть поручение правительства в июне этого года представить проекты по реализации финансовых механизмов, они готовы", - резюмировал Воротников.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд представил график выходных и праздничных дней на 2018 год
2
РФ рассмотрит решение ЕСПЧ по закону о запрете пропаганды гомосексуализма
3
Глава "Нафтогаза" просит США ввести санкции против всех участников "Северного потока-2"
4
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
5
Банк России отмечает рост объемов выдачи фальшивых купюр в банкоматах
6
СМИ: госсекретарь США подготовил программу развития конструктивных отношений с РФ
7
Кремль надеется, что Трамп даст сигнал Порошенко выполнять минские соглашения
Темы дня
Загрузка...
Реклама