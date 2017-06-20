Компания Ekobase Global построит фабрику "умного" освещения на территории ульяновской ОЭЗ

УЛЬЯНОВСК, 20 июня. /Корр. ТАСС Наталья Хороших/. Компания Ekobase Global, которая намерена построить в Ульяновской области фабрику светодиодного освещения с интеллектуальными системами управления, получила статус резидента Портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ) региона.

Соглашение об этом подписано во вторник между правительством региона и представителем компании-инвестора, сообщил журналистам глава Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин.

"Это не просто импортозамещение, это создание по сути экспортно ориентированного по своему потенциалу производства. Это самые современные технологии, которые на данный момент в России не используются не только в производстве, но и фактически мы не покупаем подобные светодиоды", - сказал Васин.

По его словам, у проекта будет несколько стадий: первая предполагает размещение производства в готовом корпусе, который сейчас строится на территории Портовой особой экономической зоны, параллельно компания будет проектировать и строить там же свой собственный корпус.

"Стадии подразумевают сначала простую сборку, потом локализацию здесь компонентов. В конечном итоге задача выйти к 2023-2025 годам на производство самих светодиодов", - отметил он.

Васин добавил, что объем инвестиций в проект по бизнес- плану на первой стадии составит 300 млн рублей, в дальнейшем возможно увеличение более, чем вдвое. По его словам, на предприятии будут работать порядка 500 человек - не меньше, чем на заводе компании в Словении.

Инвестиционное соглашение по проекту было подписано на Петербургском международном экономическом форуме-2017 (ПМЭФ). Компания в рамках проекта намерена выпускать светильники с интеллектуальными системами управления уличным освещением и дорожным движением. Приступить к строительству инвестор планирует в 2018 году, а начать выпуск первой продукции - в первом квартале 2019 года.

Компания Ekobase Global (Словения) более 12 лет работает на европейском рынке производства светодиодов и осветительной арматуры. Для реализации проекта в Ульяновской области фирма учредила компанию "Экобэйс глобал".

Партнер компании - Lumileds - мировой лидер в области осветительных технологий, разрабатывает и производит новаторские светодиоды для уличного освещения, домашнего использования и автомобильных осветительных приборов. Продукты Lumileds создаются на базе высокопроизводительных светодиодных технологий.