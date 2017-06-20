Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ВТБ прогнозирует курс рубля на уровне 58 руб. за доллар к концу года

Экономика и бизнес
20 июня, 14:57 дата обновления: 20 июня, 15:19 UTC+3 ЛОНДОН 20, июня. /ТАСС

Глава кредитной организации Андрей Костин отметил, что аналитики не ожидают "жуткого скачка в одну или другую сторону"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин

Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин

© Петр Ковалев/ТАСС

ЛОНДОН, 20 июня. /ТАСС/. Ослабление рубля в текущих условиях не будет длительным, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах лондонской сессии форума "Россия зовет!". Прогноз ВТБ на конец 2017 года - 58 рублей за $1.

Смотрите также

Путин уверен, что искусственно регулировать курс рубля нельзя

Минпромторг считает благоприятным для промышленности курс доллара чуть выше 60 руб.

Дворкович не ожидает серьезного изменения курса рубля

"Мы считаем, что ослабление рубля будет небольшим. На конец года наши аналитики видят курс рубля на уровне 58 рублей к доллару - примерно 3-5% ослабление, не более. Мы не ожидаем жуткого скачка в одну или другую сторону", - сказал Костин.

Во вторник на торгах Московской биржи курс доллара увеличился на 60 копеек и составил 59,04 рубля, превысив отметку в 59 рублей впервые с 15 марта 2017 года.

Как заявлял министр экономического развития РФ Максим Орешкин, министерство ожидает постепенного ослабления рубля на фоне ужесточения денежно-кредитной политики США и увеличения ФРС базовой ставки до 1-1,25%.

Кроме того ВТБ ожидает, что чистая прибыль российского банковского сектора в 2017 году увеличится до 1,4-1,5 трлн рублей, сообщил Костин.

"Мы вступаем в период роста банковского сектора. Чистая прибыль по прогнозу должна вырасти с 900 млрд рублей в прошлом году до 1,4-1,5 трлн рублей", - сказал Костин.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" заявил, что прибыль российских банков уже составила в этом году 650 млрд рублей. Заместитель председателя Банка России Василий Поздышев сообщал, что прибыль российских банков по итогам 2017 года составит около 1 трлн рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Колебания курса рубля
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: главврач ЦРБ в Мурманской области решил уволиться после жалобы пациентки Путину
2
Липецкая кондитерская фабрика Roshen полностью прекратила свою деятельность
3
Сбербанк обнаружил новый вид атак на банкоматы
4
Автомобиль сбил пешехода с грудным ребенком на юго-востоке Москвы
5
Минтруд представил график выходных и праздничных дней на 2018 год
6
РФ рассмотрит решение ЕСПЧ по закону о запрете пропаганды гомосексуализма
7
СМИ: госсекретарь США подготовил программу развития конструктивных отношений с РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама