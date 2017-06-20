ВТБ прогнозирует курс рубля на уровне 58 руб. за доллар к концу года

ЛОНДОН, 20 июня. /ТАСС/. Ослабление рубля в текущих условиях не будет длительным, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах лондонской сессии форума "Россия зовет!". Прогноз ВТБ на конец 2017 года - 58 рублей за $1.

"Мы считаем, что ослабление рубля будет небольшим. На конец года наши аналитики видят курс рубля на уровне 58 рублей к доллару - примерно 3-5% ослабление, не более. Мы не ожидаем жуткого скачка в одну или другую сторону", - сказал Костин.

Во вторник на торгах Московской биржи курс доллара увеличился на 60 копеек и составил 59,04 рубля, превысив отметку в 59 рублей впервые с 15 марта 2017 года.

Как заявлял министр экономического развития РФ Максим Орешкин, министерство ожидает постепенного ослабления рубля на фоне ужесточения денежно-кредитной политики США и увеличения ФРС базовой ставки до 1-1,25%.

Кроме того ВТБ ожидает, что чистая прибыль российского банковского сектора в 2017 году увеличится до 1,4-1,5 трлн рублей, сообщил Костин.

"Мы вступаем в период роста банковского сектора. Чистая прибыль по прогнозу должна вырасти с 900 млрд рублей в прошлом году до 1,4-1,5 трлн рублей", - сказал Костин.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" заявил, что прибыль российских банков уже составила в этом году 650 млрд рублей. Заместитель председателя Банка России Василий Поздышев сообщал, что прибыль российских банков по итогам 2017 года составит около 1 трлн рублей.