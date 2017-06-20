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ВТБ ожидает продолжение отзыва лицензий у банков РФ в объеме 80 в год

Экономика и бизнес
20 июня, 15:05 дата обновления: 20 июня, 15:34 UTC+3

Об этом заявил глава кредитной организации Андрей Костин

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. ВТБ ожидает продолжение очистки банковского сектора РФ масштабами порядка 80 банков в год, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

"Мы ожидаем, что ЦБ продолжит очистку банковского сектора, по отзывам - это около 80 лицензий в год по тем банкам, которые не могут обеспечить достаточную базу капитала. В целом мы наблюдаем дальнейшее улучшение в российском банковском секторе. Я поддерживаю политику Банка России в этой связи", - заявил Костин, выступая на Лондонской сессии форума "Россия зовет!".

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что оздоровление банковской системы является приоритетным направлением работы ЦБ РФ. По ее словам, процесс "очистки" банковского сектора будет идти еще два-три года.

Российская банковская система в 2016 г. "потеряла" около сотни кредитных организаций в рамках программы ее оздоровления, проводимой Банком России. По итогам 2016 г. лицензии потеряли 97 кредитных учреждения. В 2015 г. с рынка вывели 93 банка. По данным ЦБ, большая часть программы оздоровления уже выполнена, и тенденция отзыва лицензий станет сокращаться.

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