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Сбербанк обнаружил новый вид атак на банкоматы

Экономика и бизнес
20 июня, 15:21 UTC+3 СУЗДАЛЬ СУЗДАЛЬ 20, июня. /ТАСС

Зампред правления банка Станислав Кузнецов заявил, что компания уже разработала меры противодействия мошенникам

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© Валерий Матыцин/ТАСС

СУЗДАЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Сбербанк выявил новый способ взлома банкоматов и разработал меры противодействия таким атакам с помощью системы фрод-мониторинга, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на Ill международной конференции "Актуальные вопросы наличного денежного обращения".

"Мы зафиксировали это впервые с применением технологии искусственного интеллекта. Мошенник вставляет карточку, запрашивает определенную сумму, банкомат начинает считать деньги. В тот момент, когда он подает деньги в приемник внутри, банкомат должен выдать карточку обратно. Мошенник придерживает карточку, она застревает в приемнике. А деньги уже находятся уже в устройстве выдачи, и можно (было раньше - прим. ред.) в наших банкоматах эту сумму достать. В результате преступник имел деньги, карточка тоже была у него в руках", - рассказал Кузнецов журналистам. Так как фактически банкомат не фиксировал выдачу денег, списание их со счета также не происходило.

Обнаружить хищение было крайне сложно, с момента преступления могло пройти несколько дней, добавил Кузнецов. Программное обеспечение, являющееся частью системы фрод-мониторинга Сбербанка, позволило увидеть отклонения между объемом загрузки и инкассированной выручки на банкомате и сопоставить разницу и совершенные на устройстве операции, пояснил он.

"Этот вид преступлений появился в марте месяце, мы обнаружили его сразу и сразу разработали меры противодействия", - сказал Кузнецов.

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