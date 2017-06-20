МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Нефтяная компания "Роснефть" не отказывалась от иска к АФК "Система" и "Система-Инвест" о взыскании 170,6 млрд рублей, размещенная в картотеке арбитражных дел соответствующая информация является недоразумением, сообщил ТАСС пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев.

"Мы не отказывались от иска, это какое-то недоразумение на грани фантастики. Сейчас будем разбираться", - сказал он.

20 июня в картотеке арбитражных дел, где публикуются данные о ходе рассмотрения поданных исков, появилась информация, что "Роснефть" и "Башнефть" подали ходатайство об отказе от иска к АФК "Система". Подробности в материалах дела не сообщаются.

В АФК "Система" пока не комментируют ситуацию вокруг иска "Роснефти", до Арбитражного суда Башкирии, где рассматривается дело, дозвониться пока не удалось.

Ранее "Роснефть" подала иск в суд к АФК "Система" и "Система-Инвест" о взыскании 106,6 млрд рублей убытков, причиненных в результате реорганизации "Башнефти", впоследствии сумма иска была увеличена до 170,6 млрд в связи с ослаблением курса рубля. АФК "Система" не согласна с предъявляемыми претензиями.

С 2005 по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".