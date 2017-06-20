Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Роснефть" не отказывалась от иска к АФК "Система"

Экономика и бизнес
20 июня, 15:24 дата обновления: 20 июня, 16:07 UTC+3

Пресс-секретарь нефтяной компании Михаил Леонтьев назвал информацию, размещенную в картотеке арбитражных дел, "недоразумением на грани фантастики"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев

© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Нефтяная компания "Роснефть" не отказывалась от иска к АФК "Система" и "Система-Инвест" о взыскании 170,6 млрд рублей, размещенная в картотеке арбитражных дел соответствующая информация является недоразумением, сообщил ТАСС пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев.

"Мы не отказывались от иска, это какое-то недоразумение на грани фантастики. Сейчас будем разбираться", - сказал он.

20 июня в картотеке арбитражных дел, где публикуются данные о ходе рассмотрения поданных исков, появилась информация, что "Роснефть" и "Башнефть" подали ходатайство об отказе от иска к АФК "Система". Подробности в материалах дела не сообщаются.

В АФК "Система" пока не комментируют ситуацию вокруг иска "Роснефти", до Арбитражного суда Башкирии, где рассматривается дело, дозвониться пока не удалось.

Ранее "Роснефть" подала иск в суд к АФК "Система" и "Система-Инвест" о взыскании 106,6 млрд рублей убытков, причиненных в результате реорганизации "Башнефти", впоследствии сумма иска была увеличена до 170,6 млрд в связи с ослаблением курса рубля. АФК "Система" не согласна с предъявляемыми претензиями.

С 2005 по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".

Смотрите также

Песков: Путин не будет вмешиваться в судебный спор АФК "Система" и "Роснефти"

Сечин: в иске к АФК "Система" нет ничего личного

Суд рассмотрит 27 июня по существу иск "Роснефти" к АФК "Система"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Иск "Роснефти" к АФК "Система"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: главврач ЦРБ в Мурманской области решил уволиться после жалобы пациентки Путину
2
Липецкая кондитерская фабрика Roshen полностью прекратила свою деятельность
3
Сбербанк обнаружил новый вид атак на банкоматы
4
Автомобиль сбил пешехода с грудным ребенком на юго-востоке Москвы
5
Минтруд представил график выходных и праздничных дней на 2018 год
6
РФ рассмотрит решение ЕСПЧ по закону о запрете пропаганды гомосексуализма
7
СМИ: госсекретарь США подготовил программу развития конструктивных отношений с РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама