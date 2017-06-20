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ВТБ пока не будет выходить из капитала "Русгидро", так как компания недооценена

Экономика и бизнес
20 июня, 15:31 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 20, июня. /ТАСС

Процесс повышения капитализации может занять достаточно длительное время

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ЛОНДОН, 20 июня. /ТАСС/. ВТБ пока не рассматривает вариант продажи доли в "Русгидро", так как компания недооценена, сообщил журналистам первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Юрий Соловьев в кулуарах форума "Россия зовет!" в Лондоне.

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"Пока менеджмент компании и мы работаем над повышением капитализации. Вы знаете, что энергетические акции сейчас пережили не очень хороший период в плане поведения акций на рынке. Соответственно, это более долгосрочный процесс, чем недельный или месячный, и займет достаточно длительное время", - сказал Соловьев.

Он отметил, что уровень капитализации компании может быть гораздо выше, чем текущий.

"Это одна из лучших наших компаний в стране, да и в мире в этом секторе. Сейчас абсолютно не время ее продавать, потому что фундаментальная стоимость компании гораздо выше", - подчеркнул Соловьев.

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