ВТБ пока не будет выходить из капитала "Русгидро", так как компания недооценена

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ЛОНДОН, 20 июня. /ТАСС/. ВТБ пока не рассматривает вариант продажи доли в "Русгидро", так как компания недооценена, сообщил журналистам первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Юрий Соловьев в кулуарах форума "Россия зовет!" в Лондоне.
"Пока менеджмент компании и мы работаем над повышением капитализации. Вы знаете, что энергетические акции сейчас пережили не очень хороший период в плане поведения акций на рынке. Соответственно, это более долгосрочный процесс, чем недельный или месячный, и займет достаточно длительное время", - сказал Соловьев.
Он отметил, что уровень капитализации компании может быть гораздо выше, чем текущий.
"Это одна из лучших наших компаний в стране, да и в мире в этом секторе. Сейчас абсолютно не время ее продавать, потому что фундаментальная стоимость компании гораздо выше", - подчеркнул Соловьев.