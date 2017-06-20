Новак: планов по встрече с американскими производителями сланцевой нефти нет

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Планов по встрече с американскими производителями сланцевой нефти для обсуждения ситуации на рынке нет. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Надо смотреть за рынком, за ситуацией. Как будут развиваться сейчас события по балансу спроса и предложения. В летний период спрос растет, мы это видим. Будем смотреть, мониторить. Нет предложений, чтобы сейчас чрезвычайно собираться и предпринимать, мы действуем с ранее принятыми решениями. Нет (планов встречаться с американскими производителями сланцевой нефти), американские производители - это рыночные компании. Мы с рыночными компаниями не встречаемся", - сказал Новак.