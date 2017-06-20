Путин: РФ и Киргизии удалось в целом преодолеть спад во взаимной торговле

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. России и Киргизии удалось в целом преодолеть спад во взаимной торговле, обусловленный внешней конъюнктурой.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналистам по итогам переговоров с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.

"Нам в целом удалось преодолеть спад во взаимной торговле, вызванный нестабильной конъюнктурой на мировых рынках", - сказал Путин.

Он добавил, что в первом квартале 2017 года объем двустороннего товарооборота вырос на 23%, при этом российский экспорт вырос на 24%, импорт из Киргизии - на 15%, более чем в 2,5 раза возросли поставки в Киргизию продовольствия и сельхозсырья.

Глава российского государства отметил, что "на протяжении четверти века взаимодействие между нашими государствами поступательно развивалось по всем направлениям на принципах взаимоуважения и учета интересов друг друга, вышло на уровень по-настоящему стратегического партнерства".

По словам Путина, в ходе переговоров стороны обсудили наиболее важные вопросы двусторонней повестки дня, затронули актуальные региональные и международные вопросы. "Вместе с членами правительств, представителями деловых кругов двух стран подробно рассмотрели состояние российско-киргизских отношений, прежде всего в торгово-экономической сфере", - добавил президент РФ.

Прочный фундамент для развития отношений

Путин поблагодарил Атамбаева, завершающего работу на посту лидера государства, за создание прочного фундамента двусторонних отношений.

"Хотим вас поблагодарить за то, что вы заложили прочный фундамент для развития двусторонних отношений на среднесрочную и, надеюсь, на длительную перспективу", - заявил российский президент, обращаясь к Атабмаеву на пресс-конференции по итогам государственного визита киргизского лидера в Москву.