Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Товарооборот России и Бразилии вырос почти на 50% за три месяца 2017 года

Экономика и бизнес
20 июня, 16:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Посол Бразилии в РФ Антонио Луис Эспинола Салгадо считает, что в ближайшее время страны смогут достичь цели в $10 млрд в год

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Российско-бразильский товарооборот вырос на 46% за первые три месяца 2017 года. Об этом сообщил 20 июня посол Бразилии в РФ Антонио Луис Эспинола Салгадо, выступая на церемонии открытия межгосударственного форума Бразилия - Россия.

"Уже в первом триместре этого года товарооборот между нашими странами вырос на 46%, - сказал он. - И, по данным за последние четыре месяца этого года, по сравнению с 2016 годом товарооборот между нашими странами также существенно вырос".

"Вполне возможно, что в ближайшее время мы сможем достичь нашей цели - $10 млрд в год", - добавил посол. По его словам, такая позитивная динамика связана с тем, что экономика Бразилии восстанавливается после очень серьезного кризиса.

Салгадо отметил, что одной из ключевых задач для двух стран в экономической сфере остается диверсификация товарной структуры. "В бразильском экспорте в Россию высока доля продуктов питания, а именно мясной продукции, а в российском экспорте в Бразилию - удобрений", - заметил посол.

Салгадо также пригласил российские компании активнее инвестировать в Бразилию. "Существуют очень большие возможности в области энергетики и инфраструктуры, которые могут вызвать интерес российских партнеров, таких как "Роснефть", РЖД, "Газпром", - отметил дипломат.

По словам заместителя генерального секретаря по международному сотрудничеству, развитию торговли и культуры Бразилии, посла Сантьяго Моурао, Бразилия заинтересована в участии российских компаний в развитии железнодорожной сети и разработке нефтегазовых месторождений, а также в других инфраструктурных проектах. "Мы нацелены на развитие инфраструктуры и запустили проект "Рост". Он касается предоставления концессий и приватизации транспортной инфраструктуры. Приглашаем российские компании познакомиться подробнее с этим проектом и другими возможностями для инвестиций", - сказал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Бразилия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Fox: истребитель РФ приблизился к американскому самолету-разведчику над Балтийским морем
2
США внесли 38 лиц и организаций в список санкций против РФ
3
Sky: силы международной коалиции сбили сирийский беспилотник
4
Банк России отмечает рост объемов выдачи фальшивых купюр в банкоматах
5
Делу — время: как последние поправки в Трудовой кодекс отразятся на зарплате
6
Глава МВД уверен, что дело о гибели якобы пьяного ребенка в Балашихе дойдет до суда
7
Новейший автомат АК-12 прошел все этапы опытно-войсковой эксплуатации
Темы дня
Загрузка...
Реклама