Товарооборот России и Бразилии вырос почти на 50% за три месяца 2017 года

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Российско-бразильский товарооборот вырос на 46% за первые три месяца 2017 года. Об этом сообщил 20 июня посол Бразилии в РФ Антонио Луис Эспинола Салгадо, выступая на церемонии открытия межгосударственного форума Бразилия - Россия.
"Уже в первом триместре этого года товарооборот между нашими странами вырос на 46%, - сказал он. - И, по данным за последние четыре месяца этого года, по сравнению с 2016 годом товарооборот между нашими странами также существенно вырос".
"Вполне возможно, что в ближайшее время мы сможем достичь нашей цели - $10 млрд в год", - добавил посол. По его словам, такая позитивная динамика связана с тем, что экономика Бразилии восстанавливается после очень серьезного кризиса.
Салгадо отметил, что одной из ключевых задач для двух стран в экономической сфере остается диверсификация товарной структуры. "В бразильском экспорте в Россию высока доля продуктов питания, а именно мясной продукции, а в российском экспорте в Бразилию - удобрений", - заметил посол.
Салгадо также пригласил российские компании активнее инвестировать в Бразилию. "Существуют очень большие возможности в области энергетики и инфраструктуры, которые могут вызвать интерес российских партнеров, таких как "Роснефть", РЖД, "Газпром", - отметил дипломат.
По словам заместителя генерального секретаря по международному сотрудничеству, развитию торговли и культуры Бразилии, посла Сантьяго Моурао, Бразилия заинтересована в участии российских компаний в развитии железнодорожной сети и разработке нефтегазовых месторождений, а также в других инфраструктурных проектах. "Мы нацелены на развитие инфраструктуры и запустили проект "Рост". Он касается предоставления концессий и приватизации транспортной инфраструктуры. Приглашаем российские компании познакомиться подробнее с этим проектом и другими возможностями для инвестиций", - сказал он.