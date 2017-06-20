Киев попытается взыскать штраф с "Газпрома" за счет его зарубежных активов

КИЕВ, 20 июня. /ТАСС/. Украина будет пытаться взыскать основную часть штрафа, наложенного ранее на российский "Газпром", за счет его зарубежных активов. Об этом заявил на пресс-конференции министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Мы будем использовать инструменты правовой помощи относительно выполнения этого решения на территории других стран. У нас подписаны договоры о взаимной правовой помощи с 27 государствами", - сказал Петренко. Глава минюста отметил, что пока не будет разглашать, в какие страны будет обращаться Киев.

По его словам, ранее в украинский государственный бюджет было перечислено 80,8 млн гривен (около 3,1 млн долларов по текущему курсу) дивидендов, принадлежащих "Газпрому" в компании, которая работает на Украине. Процедура поиска активов "Газпрома" на Украине продолжается, отметил он. Между тем глава минюста признал, что "больших активов" компании в стране нет.

Отвечая на вопрос, будет ли украинская сторона арестовывать природный газ, который идет транзитом из РФ в страны ЕС, Петренко заявил, что Киев не будет этого делать. "Газ, который движется транзитом, он движется по контрактам, которые есть с европейскими странами. Они предусматривают соответствующие обязательства, и мы как очень ответственный партнер для стран ЕС, в первую очередь, не будем делать такие вещи, которые могут навредить нацбезопасности наших стран-соседей", - заявил глава минюста.

Штраф, пеня, дивиденды

В феврале 2016 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил на "Газпром" штраф в 85,9 млрд гривен (около $3,2 млрд) из-за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции. Впоследствии АМКУ насчитал еще пени в размере 100% от этой суммы. В свою очередь российская компания подавала жалобы в суды разных инстанций на решение антимонопольного ведомства.

Высший хозяйственный суд Украины 16 мая 2017 года отказал "Газпрому" в удовлетворении кассационной жалобы по штрафу АМКУ. У компании есть три месяца, чтобы оспорить это решение в Верховном суде.

В свою очередь, исполнительная служба минюста открыла дело и разрешила арест активов российской компании на территории Украины, а Хозяйственный суд Киева санкционировал взыскание более $3 млн дивидендов "Газпрома" в компании "Газтранзит" ("Газпрому" принадлежит 40,2174% акций в этой компании) за 2016 год в счет частичного погашения наложенного ранее штрафа.