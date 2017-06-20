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Суд Киева отклонил жалобу "Газпрома" на арест активов "Газпром сбыт Украина"

Экономика и бизнес
20 июня, 16:46 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 20, июня. /ТАСС

Как следует из документа, представитель украинского минюста Александр Медведев, на чьи действия была подана жалоба, согласно украинскому законодательству, "не является субъектом обжалования"

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КИЕВ, 20 июня. /ТАСС/. Хозяйственный суд Киева отказал в рассмотрении жалобы "Газпрома" на арест активов его украинской дочки "Газпром сбыт Украина". Соответствующее постановление опубликовано в Едином реестре судебных решений Украины.

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"Жалобу публичного акционерного общества "Газпром" на действия главного государственного исполнителя отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины Медведева Александра Вячеславовича вернуть без рассмотрения", - говорится в решении суда.

Как следует из документа, Медведев, согласно украинскому законодательству, "не является субъектом обжалования".

По информации суда, 29 мая Департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины наложил арест на 100% уставного капитала "Газпром сбыт Украина". Как сообщает агентство Украинские новости, капитал составляет 1 млн гривен (примерно $38,5 тысячи).

"Газпром сбыт Украина" является дочерней компанией "Газпрома" на Украине. Предприятие создано в 2008 году для распределения и реализации газа украинским потребителям.

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