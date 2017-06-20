Суд Киева отклонил жалобу "Газпрома" на арест активов "Газпром сбыт Украина"

КИЕВ, 20 июня. /ТАСС/. Хозяйственный суд Киева отказал в рассмотрении жалобы "Газпрома" на арест активов его украинской дочки "Газпром сбыт Украина". Соответствующее постановление опубликовано в Едином реестре судебных решений Украины.

"Жалобу публичного акционерного общества "Газпром" на действия главного государственного исполнителя отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины Медведева Александра Вячеславовича вернуть без рассмотрения", - говорится в решении суда.

Как следует из документа, Медведев, согласно украинскому законодательству, "не является субъектом обжалования".

По информации суда, 29 мая Департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины наложил арест на 100% уставного капитала "Газпром сбыт Украина". Как сообщает агентство Украинские новости, капитал составляет 1 млн гривен (примерно $38,5 тысячи).

"Газпром сбыт Украина" является дочерней компанией "Газпрома" на Украине. Предприятие создано в 2008 году для распределения и реализации газа украинским потребителям.