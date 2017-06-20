Индия собирается производить американские истребители

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 июня. /ТАСС/. Крупнейшая американская авиастроительная корпорация Lockheed Martin и индийская Tata Group подписали на парижском международном авиасалоне Ле-Бурже соглашение о совместном производстве истребителя F-16 в Индии.

Подрядчики смогут реализовать это соглашение при условии, если именно эта американская компания выиграет тендер на поставку от 100 до 250 самолетов для индийских ВВС, который был объявлен в октябре прошлого года, сообщила газета Economic Times.

"Tata Group рассчитывает на получение многомиллиардного контракта в случае, если Lockheed Martin победит в тендере и Министерство обороны Индии выберет Tata Group в качестве стратегического партнера для производства самолетов", - пояснил источник в индийском оборонном ведомстве.

В совместном заявлении потенциальных сторон-участников соглашения подчеркивается, что "это беспрецедентное производственное партнерство между крупнейшим в мире оборонным подрядчиком и главным промышленным конгломератом Индии предоставляет этой стране возможность производить, эксплуатировать и экспортировать самолеты F-16 модификации Block 70, новейшую и самую передовую версию успешного истребителя, проверенного временем".

Стороны уверяют, что перемещение производственной базы из Техаса в Индию не противоречит политике новой администрации США по сохранению рабочих мест и одновременно удовлетворяет требованиям индийского руководства производить важнейшую продукцию стратегического значения внутри страны.

По их утверждению, "перенос производства F-16 сохранит тысячи рабочих мест Lockheed Martin в США, создаст новые производственные мощности в Индии и даст ее промышленности возможность занять достойное место в центре самой обширной структуры поставок истребителей в мире".

Выпуском F-16 в Индии займется подразделение промышленной группы Tata Advanced Systems Ltd (TASL). С Lockheed Martin она уже сотрудничает в рамках совместного предприятия, которое производит в городе Хайдарабад различные компоненты, в том числе для военно-транспортных самолетов C-130J Super Hercules и вертолетов Sikorsky S-92.

Индия - США

Подписание соглашения произошло в преддверии визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в США, где 26 июня должна состояться его встреча с главой американской администрации Дональдом Трампом.

Перспективный производственный альянс Lockheed Martin и Tata Group можно считать новым свидетельством стремительно развивающегося военно-технического сотрудничества Индии с развитыми государствами мира, в первую очередь с США. Контакты Нью-Дели с Lockheed Martin, а также с корпорацией Boeing между тем уже имеют определенную историю.

Так, в соответствии с заключенными ранее дорогостоящими контрактами с этими ведущими американскими авиапроизводителями Индия получает военно-транспортные самолеты С-17 Globemaster 111 и C-130J-30 Super Hercules, а также готовится к приемке воздушных охотников за подводными лодками - самолетов P-8I Poseidon, причем индийские ВС и авиация ВМС США будут получать их одновременно. В программу индийских закупок по линии ВТС также входят американские ударные вертолеты АН-64 Apache и тяжелые транспортные CН-47 Chinook. Эта авиатехника поступает на смену состоящим на вооружении индийских ВВС самолетам и вертолетам российского производства Ил-76, Ту-142, Ми-35 и Ми-26.

Индия - Франция

Не менее активно Индия сотрудничает с Францией, у которой закупила несколько десятков истребителей Mirage-2000 и скоро начнет получать французские легкие истребители Dassault Rafale, которые выиграли международный тендер на поставку Нью-Дели боевых самолетов этого класса.

Диверсифицируя источники импорта вооружений, Индия охотно идет на сотрудничество и с другими крупными экспортерами продукции военного назначения, в том числе с Южной Африкой и с Южной Кореей, активизирует такое взаимодействия с Израилем и Японией, которая еще не сняла национальные ограничения на экспорт вооружения, но уже заметно активизировала военно-технические контакты с Нью-Дели.

При этом Индия создала беспрецедентную плотность конкуренции, благодаря чему добивается лучших ценовых условий и получает доступ к новейшим технологиям, что тесно связанно с проведением новой политики правительства премьера Норендры Моди "Сделано в Индии", а также с приоритетной для Нью-Дели промышленно-технологической мотивацией, заключающейся в доступе к передовым иностранным технологиям, созданию или модернизации новых высококвалифицированных рабочих мест.

Индия - Россия

В этом смысле Россия, как до нее бывший Советский Союз, уже полвека способствует реализации политики "Сделано в Индии", предоставляя республике лицензии на производство вооружения на ее промышленной базе. При этом Москва продолжает сотрудничество с Индией не только в области тактических вооружений, но также в сегментах субстратегических и стратегических систем. Классическими примерами такой кооперации можно считать лизинг индийскими ВМС советской и российской атомных субмарин, постройка для флота Индии авианосца Vikramaditya.

Свидетельствами успешного ВТС двух стран также можно считать совместный проект создания сверхзвуковой ракеты BrahMos, лицензионное производство в Индии многофункционального истребителя Су-30МКИ, разработка боевого самолета пятого поколения FGFA. По мнению специалистов, в ближайшем будущем Россия и Индия приступят к созданию прообраза российско-индийского рынка продукции военного назначения, в рамках которого индийская сторона выступит равноправным партнером России по созданию новых технологий и изделий.