Кудрин: России нужно постепенно выходить на внешние долговые рынки

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Глава Центра стратегических разработок и бывший министр финансов Алексей Кудрин считает, что России нужно аккуратно и постепенно выходить на внешние долговые рынки.

"Аккуратно, постепенно. Никакого здесь существенного расширения не может быть. Это постепенное вхождение на рынки. Правительство сокращает дефицит, что позитивно, поэтому острых потребностей существенно расширять присутствие, размещение на мировых рынках нет", - сообщил Кудрин журналистам.