"Швабе" начинает производство комплекса микрохирургии глаза на основе лазерного импульса

МОСКВА, 20 июня./ТАСС/. Холдинг "Швабе" Госкорпорации "Ростех" запустит в IV квартале в серийное производство новый офтальмологический комплекс "Зенит" для микрохирургии глаза. Об этом сообщает во вторник пресс-служба холдинга.

"Офтальмологический комплекс "Зенит" успешно прошел государственную регистрацию в Росздравнадзоре и появится в медучреждениях России в IV квартале 2017 года",- говорится в сообщении пресс-службы холдинга.

Новое изделие - комплекс ЛС-02-"Зенит" - создано на 80% из российских комплектующих. С его помощью в специализированных клиниках будут проводиться микрохирургические офтальмологические операции. Благодаря этому комплексу офтальмологи смогут проводить наиболее распространённые операции, в том числе по устранению вторичной катаракты и глаукомы.

"Розничная цена комплекса составит около 900 тысяч рублей, что значительно ниже стоимости аналогов производства Японии, США и других стран", - отметил заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

Он отметил, что "клинические испытания нового медицинского комплекса в ЦКБ РАН подтвердили его надежность и удобство в эксплуатации, а также соответствие международным стандартам качества и требованиям безопасности".

"Все процедуры осуществляются путем неинвазивного (не требующего проникновения внутрь) прецизионного (высокоточного) разрушения тканей сфокусированным лучом импульсного YAG-лазера", - рассказали разработчики комплекса.

Производство

В производстве нового изделия холдинга "Швабе" применяется высококлассная оптика, которая обеспечивает получение наилучшего качества картинки и полноценную доставку лазерного излучения. В холдинге отметили, что интерес к изделию уже проявили специалисты офтальмологического отделения филиала Третьего Центрального военного клинического госпиталя им. А.А. Вишневского Минобороны России и ряд других специализированных клиник.

Холдинг "Швабе" входит в Госкорпорацию "Ростех" и объединяет несколько десятков организаций, в том числе 19 предприятий оптической отрасли России. Предприятия холдинга производят полный спектр оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной безопасности.

Портфель объектов интеллектуальной собственности холдинга составляет 1886 единиц. Номенклатура продукции "Швабе" превышает 6500 единиц и поставляется в 95 стран мира. Сегодня представительства холдинга есть в Китае, Германии, Швейцарии и Белорусии.