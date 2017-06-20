"Швабе" начинает производство комплекса микрохирургии глаза на основе лазерного импульса

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МОСКВА, 20 июня./ТАСС/. Холдинг "Швабе" Госкорпорации "Ростех" запустит в IV квартале в серийное производство новый офтальмологический комплекс "Зенит" для микрохирургии глаза. Об этом сообщает во вторник пресс-служба холдинга.
"Офтальмологический комплекс "Зенит" успешно прошел государственную регистрацию в Росздравнадзоре и появится в медучреждениях России в IV квартале 2017 года",- говорится в сообщении пресс-службы холдинга.
Новое изделие - комплекс ЛС-02-"Зенит" - создано на 80% из российских комплектующих. С его помощью в специализированных клиниках будут проводиться микрохирургические офтальмологические операции. Благодаря этому комплексу офтальмологи смогут проводить наиболее распространённые операции, в том числе по устранению вторичной катаракты и глаукомы.
"Розничная цена комплекса составит около 900 тысяч рублей, что значительно ниже стоимости аналогов производства Японии, США и других стран", - отметил заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.
Он отметил, что "клинические испытания нового медицинского комплекса в ЦКБ РАН подтвердили его надежность и удобство в эксплуатации, а также соответствие международным стандартам качества и требованиям безопасности".
"Все процедуры осуществляются путем неинвазивного (не требующего проникновения внутрь) прецизионного (высокоточного) разрушения тканей сфокусированным лучом импульсного YAG-лазера", - рассказали разработчики комплекса.
В производстве нового изделия холдинга "Швабе" применяется высококлассная оптика, которая обеспечивает получение наилучшего качества картинки и полноценную доставку лазерного излучения. В холдинге отметили, что интерес к изделию уже проявили специалисты офтальмологического отделения филиала Третьего Центрального военного клинического госпиталя им. А.А. Вишневского Минобороны России и ряд других специализированных клиник.
Холдинг "Швабе" входит в Госкорпорацию "Ростех" и объединяет несколько десятков организаций, в том числе 19 предприятий оптической отрасли России. Предприятия холдинга производят полный спектр оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной безопасности.
Портфель объектов интеллектуальной собственности холдинга составляет 1886 единиц. Номенклатура продукции "Швабе" превышает 6500 единиц и поставляется в 95 стран мира. Сегодня представительства холдинга есть в Китае, Германии, Швейцарии и Белорусии.