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В Новгородской области втрое увеличат число лесных участков для аренды малому бизнесу

Экономика и бизнес
20 июня, 18:02 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 20, июня. /ТАСС

Также будет увеличен в три раза объем средств, предлагаемых малым предприятиям на проектирование

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 июня. /ТАСС/. Число лесных участков для аренды малому бизнесу в Новгородской области увеличится втрое в 2017 году, сообщил во вторник замгубернатора региона Тимофей Гусев.

"Мы увеличим из бюджета в три раза объем средств, предлагаемых малым предприятиям на проектирование, и в три раза - количество участков, которые будем предоставлять в этом году в аренду малому бизнесу", - сказал Гусев на совещании по вопросу развития лесопромышленного комплекса региона с участием полпреда в СЗФО Николая Цуканова. Конкретные цифры пока не называются.

20 июня Цуканов раскритиковал лесную политику Новгородской области, отметив, что расчетная лесосека в регионе составляет 8 млн кубометров, однако ежегодно вырубается лишь 3 млн кубометров или 38%, и этот показатель "неуклонно снижается". В тоже время по округу освоение расчетной лесосеки находится на уровне 44%.

"Решение вопроса дефицита хвойного сырья возможно путем предоставления в аренду новых лесных участков. На проектирование и постановку на кадастровый учет для передачи в аренду еще 1 млн га требуется 50 млн рублей, однако на эти цели в бюджете в 2017 году предусмотрено только 3 млн рублей", - отметил Цуканов.

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