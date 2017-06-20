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Холдинг "Швабе" и "Росатом" договорились объединить усилия в развитии инноваций в РФ

Экономика и бизнес
20 июня, 18:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 20 июня./ТАСС

Результатом кооперации, как ожидается, станет реализация проектов, способствующих развитию наукоемкого сектора российской промышленности и отечественной науки

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МОСКВА, 20 июня./ТАСС/. Холдинг "Швабе" и "Росатом" договорились о научно-техническом сотрудничестве по нескольким направлениям в рамках развития инноваций, сообщает во вторник пресс-служба холдинга.

Как отмечается в сообщении, соглашение было подписано 19 июня на Международном форуме "Атомэкспо-2017". По данным холдинга, "стороны намерены сосредоточить усилия на развитии инноваций в России".

"Компании выделили несколько направлений взаимодействия - проведение совместных прикладных исследований рынков инновационной продукции, разработка и реализация комплексных программ и проектов, создание благоприятных условий для продвижения инновационных разработок отечественных производителей и подбор стратегических инвесторов", - говорится в сообщении.

Соглашение о научно-техническом сотрудничестве подписали генеральный директор холдинга "Швабе" Алексей Патрикеев и заместитель генерального директора - директор Блока по управлению инновациями "Росатома" Вячеслав Першуков.

"В рамках данного научно-технического взаимодействия "Швабе" готов применить весь накопленный опыт в области инновационной деятельности и высоких технологий. Одним из важных результатов такой кооперации станет реализация проектов, способствующих развитию наукоемкого сектора российской промышленности и отечественной науки", - отметил Патрикеев.

О соглашении

Соглашение предусматривает реализацию долгосрочной стратегии создания условий для проведения передовых исследований и разработок инновационных проектов. В рамках партнерства планируется создать в России единую инновационную среду и сформировать новое поколение высококвалифицированных специалистов для воспроизводства инновационных идей.

Документ подписан с целью внедрения новых научно-технических и научно-технологических решений в приоритетных сферах научного и технологического развития и модернизации экономики.

О холдинге

Холдинг "Швабе" входит в госкорпорацию "Ростех" и объединяет несколько десятков организаций, в том числе 19 предприятий оптической отрасли России. Предприятия холдинга производят полный спектр оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной безопасности. На их производственных площадках ведутся разработки инновационных оптико-электронных и лазерных комплексов для Вооруженных Сил РФ.

Портфель объектов интеллектуальной собственности холдинга составляет 1886 единиц. Номенклатура продукции "Швабе" превышает 6,5 тыс. единиц и поставляется в 95 стран мира. Представительства холдинга есть в Китае, Германии, Швейцарии и Белоруссии.

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