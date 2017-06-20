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Президент Бразилии: конвенция об избежании двойного налогообложения с РФ вступила в силу

Экономика и бизнес
20 июня, 18:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Соглашение, направленное на борьбы с уклонением от налогов, Мишел Темер подписал 20 июня

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент Бразилии Мишел Темер подписал 20 июня конвенцию по избежанию двойного налогообложения с РФ. Об этом он сообщил, выступая на межгосударственном форуме Бразилия - Россия.

"Еще до моего приезда конгресс, который поддержал меня, принял соглашение об избежании двойного налогообложения для борьбы с уклонением от налогов. Таким образом мы закончили наши внутренние процедуры для того, чтобы это соглашение вступило в силу как можно раньше. Фактически я уже подписал этот закон сегодня", - сказал он.

В январе 2009 года Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента РФ, подписал закон о ратификации российско-бразильской конвенции по избежанию двойного налогообложения. Однако бразильские власти со своей стороны в течение нескольких лет не ратифицировали документ. В 2015 году председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к Мишелу Темеру, занимавшему тогда пост вице-президента крупнейшей южноамериканской страны, с просьбой ускорить эту процедуру.

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