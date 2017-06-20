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Бразилия пригласила российские компании к участию в тендерах на строительство аэропортов

Экономика и бизнес
20 июня, 18:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Также представитель министерства транспорта республики пригласил российские компании участвовать в тендерах на строительство автодорог

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Бразилия заинтересована в том, чтобы российские компании участвовали в национальных тендерах в сфере строительства аэропортов, сообщил секретарь по авиационной и портовой инфраструктуре министерства транспорта Бразилии Дино Батиста.

"Я бы хотел пригласить российские компании поучаствовать в этом процессе. В ближайшее время мы объявим, какие проекты строительства аэропортов будут поставлены на тендер", - сказал он, отметив, что пока речь идет о четырех таких проектах. Но к ним в перспективе могут быть добавлены еще десять проектов, добавил Батиста.

Он также пригласил российские компании участвовать в тендерах на строительство автодорог. Эти тендеры будут проведены, скорее всего, в 2018 году, сообщил Батиста.

Ранее бразильский лидер Мишел Темер обещал, что реализация пакета концессионных соглашений в сфере инфраструктуры привлечет в страну 45 млрд реалов ($14,4 млрд) инвестиций и приведет к созданию 200 тыс. рабочих мест.

В сентябре прошлого года президент сообщил о намерении провести приватизацию десятков объектов инфраструктуры, большинство из которых относились к транспортной сфере. В частности, речь шла об аэропортах городов Порту-Алегри, Салвадор, Флорианополис и Форталеза, а также некоторых участках железной дороги и межгородских автотрасс. Кроме того, предполагалось передать в частную собственность три гидроэлектростанции и несколько компаний по очистке сточных вод.

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