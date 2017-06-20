Путин призвал Сечина на годовом собрании акционеров обсудить изменения конъюнктуры рынка

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил главе "Роснефти" Игорю Сечину на годовом общем собрании акционеров компании рассмотреть вопрос об изменении конъюнктуры на мировом рынке. Глава государства сказал об этом на встрече с руководителем "Роснефти".

"Просил бы вас там (на годовом общем собрании акционеров компании) обсудить вопросы, связанные с высокими технологиями, с цифровыми технологиями, с современной добычей и, что самое главное, - изменением конъюнктуры на мировом рынке", - сказал Путин, обращаясь к Сечину. "Вы один из участников этого процесса урегулирования и согласования позиций между нашими крупнейшими компаниями, правительством России и, соответственно, мы так формируем нашу позицию с партнерами на международном рынке нефти", - сказал президент.

Путин добавил, что "Роснефть" принимает участие в выработке этих решений, знает, что происходит на мировом рынке, "в соответствии с этим нужно вырабатывать и новую стратегию компании".

Президент отметил, что за последнее время проделана огромная работа для укрепления компании, часть ее акций приватизирована. "Вы получили стратегических инвесторов, которые взяли на себя обязательства по развитию компании, по организации сбыта нефти, нефтепродуктов. В общем, компания расширяется", - сказал Путин.

О выплате дивидендов

Путин также попросил Сечина на годовом общем собрании акционеров компании рассмотреть вопрос о выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли. "Конечно, просил бы вернуться (на общем собрании акционеров) к вопросам фискального характера, а именно, к выплате дивидендов в 50% от чистой прибыли", - сказал Путин.

Как сообщалось ранее, совет директоров "Роснефти" рекомендовал акционерам на годовом собрании 22 июня принять решение о выплате дивидендов в размере 5,98 руб. на акцию - на общую сумму 63,4 млрд рублей, что соответствует 35% чистой прибыли компании по МСФО.

Дивиденды компании за 2015 г. составили 35% от чистой прибыли по МСФО, а именно 124,3 млрд руб. Таким образом, дивиденды за 2016 г. будут ниже почти в 2 раза.

Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин не исключал, что "Роснефть" может выплатить промежуточные дивиденды в 2017 г., так как новая дивидендная политика "Роснефти" может начать действовать уже в этом году. В рамках подготовки к приватизации 19,5% доли "Роснефти" и с целью повышения инвестиционной привлекательности компании совет директоров изменил дивидендную политику "Роснефти", увеличив дивиденды до 35% прибыли по МСФО с выплатами два раза в год.

Чистая прибыль "Роснефти" по итогам 2016 г. по МСФО снизилась на 49% - до 181 млрд руб. на фоне негативной конъюнктуры.

В 2012 году Владимир Путин во время посещения Туапсинского НПЗ предложил "Роснефти" рассмотреть возможность увеличить выплаты дивидендов с 15 до 25% от прибыли. В ответ Сечин сказал, что "Роснефть" будет работать над этим вопросом в ближайшие дни. При этом совет директоров уже одобрил выплаты повышенных дивидендов по итогам 2011 года. В результате "Роснефть" созвала внеочередное собрание акционеров и выплатила дополнительные дивиденды за 2011 год. В результате общая сумма чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов по итогам 2011 года, составила 79,8 млрд рублей или 25% от чистой прибыли по МСФО. Суммарный размер дивидендов на одну акцию составил 7,53 рубля с учетом решения общего собрания акционеров 20 июня 2012 года, утвердившего размер дивидендов.