"Роснефть" разработает новую стратегию развития

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Компания "Роснефть" планирует разработать новую стратегию развития для того, чтобы отвечать на современные вызовы рынка. Об этом заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы дадим необходимые поручения и разработаем новую стратегию компании, чтобы иметь возможность отвечать на те вызовы, которые перед нами стоят", - заявил глава компании.
Докладывая президенту, Сечин отметил, что в компании внимательно изучили те посылы, которые Путин дал на форуме в Санкт-Петербурге. "Безусловно, в ходе предстоящего собрания акционеров и последующего заседания совета директоров все вопросы, связанные с нашей реакций на волатильность мировых рынков, на укрепление позиций компании в свете повышения эффективности и снижения расходов, применения передовых технологий, таких как цифровые технологии управления материальными потоками, управления цепочками поставок во всех бизнесах, которыми занимается компания, мы будем предпринимать", - сказал Игорь Сечин.
Он напомнил, что "Роснефть" несколько дней назад создала совместное предприятие с компанией "Дженерал электрик" по передаче таких технологий. "Надеемся, что это принесет серьезный эффект, и будет необходимость провести корректировки в стратегии компании", - сказал он. Сечин добавил, что компания намерена использовать все решения, направленные на повышение эффективности, "самые современные технологии в добыче и переработке, приближение к премиальным рынкам потребителей, таких как нефтехимия".