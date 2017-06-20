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Сечин: исследования в море Лаптевых говорят о ресурсах нефти и газа до 9,5 млрд тонн

Экономика и бизнес
20 июня, 19:19 UTC+3 МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Глава "Роснефти" отметил, что компания стоит "на пороге открытия очень серьезного месторождения"

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Глава "Роснефти" Игорь Сечин рассказал президенту Владимиру Путину об открытии нового месторождения на шельфе Хатанги в Арктике. По словам Сечина, "предварительные исследования в зоне моря Лаптевых показывают, по предварительным оценкам, до 9,5 млрд тонн геологических запасов".

"С вашей легкой руки, когда вы дали команду начала работы на Хатангском нефтяном участке, мы получили первые результаты этой работы", - сказал Сечин.

Он представил Путину образец поднятого керна (образец горной породы). "Это уникальный керн для наших месторождений по высокой насыщенности углеводородов, которые в нем содержатся, а также по высоте продуктивного пласта", - сообщил глава "Роснефти". "Мы сегодня можем вам доложить по итогам предварительного анализа, который нами сделан, что мы стоим на пороге открытия очень серьезного месторождения. Этот керн мы достали сегодня с глубины 2300 метров, наша задача - продолжить исследования до пяти тысяч метров, чтобы исследовать залежи. Сегодня наши геологи говорят, что это будет уникальное месторождение", - сказал Сечин.

"Это очень серьезная работа. Надеемся, что вы будете сопровождать, и мы доложим вам о новых результатах, которые будут появляться", - заключил Сечин.

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