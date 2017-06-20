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Минтранс РФ: санкции США против страховщика Крымского моста не влияют на ход проекта

Экономика и бизнес
20 июня, 19:22 дата обновления: 20 июня, 20:06 UTC+3

Санкции не влияют на строительство Крымского моста, заявил ТАСС представитель ведомства

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Опубликованный во вторник санкционный список США включает Крымскую первую страховую компанию (КПСК), застраховавшую в 2016 году строительство моста через Керченский пролив.

ООО "Крымская первая страховая компания" (ООО "КПСК") - небольшая страховая компания с головным офисом в Симферополе, имеет представительства в Ялте и Севастополе. В первом полугодии 2016 года страховщик увеличил сборы в 122 раза - до 1,78 млрд рублей против 68,8 млн годом ранее. При этом 1,73 млрд рублей составили премии по страхованию имущества юридических лиц (годом ранее - 7 млн рублей).

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Санкции не влияют на строительство Крымского моста, заявил ТАСС представитель Минтранса России. Не отразится это и на возможности перестрахования моста, заверил источник на страховом рынке. "КПСК работает в Крыму и не перестраховывает свои риски за рубежом, перестраховывает их только в России. Поэтому режим международных санкций на ней никак не отражается", - сказал он.

Возможно, что КПСК передает риски по мосту в компанию, которая не под санкциями, а те передают риски в дальнейшее перестрахование, пояснил ТАСС президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

В перестраховании Керченского моста в небольшой доле поучаствовала и Российская национальная перестраховочная компания (100%-ная дочка Банка России), которая перестраховала около 6% от лимита ответственности в 5 млрд рублей по одному страховому случаю. В каких компаниях перестрахована основная часть рисков по мосту, публично не озвучивается. Страховка действует до окончания строительства.

Минфин США во вторник внес в санкционный список 38 человек и организаций, в том числе "двоих российских госслужащих" и двоих их помощников.

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