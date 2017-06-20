"Роснефть" изучает возможности участия в новых нефтегазовых проектах в Бразилии

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. "Роснефть", приступившая в начале этого года к разведывательному бурению в бассейне Солимойнс в Бразилии, изучает возможности участия и в других нефтегазовых проектах в стране. Об этом ТАСС сообщил глава департамента нефти и газа минэнерго Бразилии Марсиу Феликс в кулуарах российского-бразильского делового форума в Москве.

"Сейчас они изучают все возможности в Бразилии", - сказал глава департамента. При этом он затруднился назвать возможные сроки начала промышленной добычи на проекте, пояснив, что "местность очень трудная - там джунгли". Добыча может начаться не ранее, чем через несколько лет, отметил Феликс.

Ранее 20 июня он также сообщал, что разведочное бурение "Лукойла" в бассейне Солимойнс оказалось успешным, всего пробурено не менее шести скважин. Обнаружены не только запасы газа, но и запасы легкой нефти.

По словам главы департамента Минэнерго Бразилии, "Роснефть", "Газпром" и "Лукойл" изучают возможность участия в нефтегазовом тендере республики, который состоится 27 сентября. На него будет выставлено 287 небольших по размеру блоков как на шельфе, так и на материковой части Бразилии.

В феврале этого года Rosneft Brasil - дочерняя компания "Роснефти" - приступила к бурению первой разведочной скважины в бассейне Солимойнс в Бразилии. Проект Солимойнс включает 18 лицензионных участков на общей площади около 37 тыс. кв. км. Участки содержат 11 открытых залежей углеводородов, ресурсы которых были оценены D&M и составляют 666 млн баррелей нефтяного эквивалента по категории С3 (из них 95% ресурсов составляет природный газ). Перспективные ресурсы нефти составляют 371 млн баррелей, перспективные ресурсы газа - 1,206 млрд баррелей нефтяного эквивалента.