Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Роснефть" изучает возможности участия в новых нефтегазовых проектах в Бразилии

Экономика и бизнес
20 июня, 19:58 дата обновления: 20 июня, 20:10 UTC+3

При этом глава департамента нефти и газа минэнерго республики Марсиу Феликс затруднился назвать сроки начала промышленной добычи, пояснив, что "местность очень трудная - там джунгли"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. "Роснефть", приступившая в начале этого года к разведывательному бурению в бассейне Солимойнс в Бразилии, изучает возможности участия и в других нефтегазовых проектах в стране. Об этом ТАСС сообщил глава департамента нефти и газа минэнерго Бразилии Марсиу Феликс в кулуарах российского-бразильского делового форума в Москве.

"Сейчас они изучают все возможности в Бразилии", - сказал глава департамента. При этом он затруднился назвать возможные сроки начала промышленной добычи на проекте, пояснив, что "местность очень трудная - там джунгли". Добыча может начаться не ранее, чем через несколько лет, отметил Феликс.

Смотрите также

Экономические отношения России и Бразилии. Досье

Ранее 20 июня он также сообщал, что разведочное бурение "Лукойла" в бассейне Солимойнс оказалось успешным, всего пробурено не менее шести скважин. Обнаружены не только запасы газа, но и запасы легкой нефти.

По словам главы департамента Минэнерго Бразилии, "Роснефть", "Газпром" и "Лукойл" изучают возможность участия в нефтегазовом тендере республики, который состоится 27 сентября. На него будет выставлено 287 небольших по размеру блоков как на шельфе, так и на материковой части Бразилии.

В феврале этого года Rosneft Brasil - дочерняя компания "Роснефти" - приступила к бурению первой разведочной скважины в бассейне Солимойнс в Бразилии. Проект Солимойнс включает 18 лицензионных участков на общей площади около 37 тыс. кв. км. Участки содержат 11 открытых залежей углеводородов, ресурсы которых были оценены D&M и составляют 666 млн баррелей нефтяного эквивалента по категории С3 (из них 95% ресурсов составляет природный газ). Перспективные ресурсы нефти составляют 371 млн баррелей, перспективные ресурсы газа - 1,206 млрд баррелей нефтяного эквивалента.

Смотрите также

Бразилия пригласила российские компании к участию в тендерах на строительство аэропортов

Президент Бразилии: конвенция об избежании двойного налогообложения с РФ вступила в силу

Дворкович: визит президента Бразилии в РФ даст импульс развитию отношений между странами

Товарооборот России и Бразилии вырос почти на 50% за три месяца 2017 года

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Бразилия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Fox: истребитель РФ приблизился к американскому самолету-разведчику над Балтийским морем
2
Российские Су-27 перехватили над Балтикой два американских самолета-разведчика
3
Порошенко не видит необходимости привлекать США к минскому формату
4
Трамп отметил прогресс в отношениях США и Украины
5
Киев попытается взыскать штраф с "Газпрома" за счет его зарубежных активов
6
Минтруд представил график выходных и праздничных дней на 2018 год
7
Трамп и Порошенко обсудили ситуацию в Донбассе и борьбу с коррупцией
Темы дня
Загрузка...
Реклама