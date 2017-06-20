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Минпромторг: закон о мобильной торговле должен быть принят в этом году

Экономика и бизнес
20 июня, 20:22 UTC+3 ТВЕРЬ ТВЕРЬ 20, июня. /ТАСС

В ведомстве рассчитывают, что после принятия документа спрос на мобильные торговые объекты значительно вырастет

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ТВЕРЬ, 20 июня. /ТАСС/. Закон о нестационарной и мобильной торговле должен быть принят Госдумой до конца текущего года, заявил во вторник статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов на совещании в Твери.

"Мы уверены, что закон этот закон будет принят в 2017 году", - сказал Евтухов.

Он добавил, что в законе "очень детально прописаны права и обязанности малого бизнеса и местных или региональных властей".

Замминистра также отметил, что в Минпромторге рассчитывают, что после принятия закона значительно вырастет спрос на мобильные торговые объекты. "Спрос должен вырасти до 50 тыс. штук (в год - прим. ТАСС). В законе будет четкое описание, что такое "мобильный торговый объект". Наши российские производители предлагают современные коммерческие автомобили, которые предназначены для нестационарной торговли", - пояснил заместитель министра.

В ведомстве отмечают, что развитие нестационарной торговли сможет снизить цену на продукты. "Цены в них (в объектах нестационарной торговли - прим. ТАСС), как показывает опыт города Москвы, на 10-15% ниже, чем даже в крупных дискаунт-сетях", - пояснил Евтухов.

Кроме того, за счет развития нестационарной торговли может вырасти и качество товаров. "Должно быть большое количество торговых точек. Если в радиусе 400 метров стоит один торговый объект - то это уже мини-монополист, который перестает следить за качеством", - добавил представитель Минпромторга.

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