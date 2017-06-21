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Отделы с товарами тверских производителей появятся на заправках "Роснефть"

Экономика и бизнес
21 июня, 12:32 UTC+3 ТВЕРЬ ТВЕРЬ 20, июня. /ТАСС

В нескольких российских регионах уже работают магазины с товарами исключительно местных производителей

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ТВЕРЬ, 20 июня. /ТАСС/. Отделы с товарами исключительно тверских производителей под брендом "Покупай тверское" появятся на автозаправочных станциях "Роснефть" в Тверской области, сообщил во вторник журналистам глава региона Игорь Руденя, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"Первым нашим шагом (по организации магазинов с товарами местных производителей - прим. ТАСС) будет открытие отдельных секторов под брендом "Покупай тверское" на заправках "Роснефть" на федеральных трассах М-10 и М-11", - сказал Руденя. В данных секторах будут представлены продукты и товары, произведенные в Тверской области.

Он добавил, что "может быть масштаб не тот, но с чего-то надо начинать". "Дальше мы будем двигаться, продвигать идеи, чтобы торговые сети федерального уровня учитывали интересы местных производителей", - отметил губернатор.

Магазины с товарами исключительно местных производителей существуют в нескольких регионах РФ. Например, такие магазины есть в столице Карелии Петрозаводске и в городе Омске.

Как сообщалось ранее, на Петербургском международном экономическом форуме в текущем году между Игорем Руденей и главой компании "Роснефть" Игорем Сечиным было подписано соглашение, по которому в течение ближайших трех лет компания построит в регионе на федеральных трассах М-10 и М-11 шесть многофункциональных комплексов. Каждый из них будет включать заправку, магазин, гостиницу на 100 мест, детскую спортивную площадку, стоянку для легковых и грузовых автомобилей, торговые места и информационный центр, где можно будет получить информацию о туристических объектах Тверской области.

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