Большую часть выпуска российских евробондов выкупили иностранные инвесторы

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Большую часть выпуска суверенных еврооблигаций РФ выкупили иностранные инвесторы, наибольший объем пришелся на американских инвесторов, сообщил журналистам руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" (организатор размещения) Андрей Соловьев.
"Также активно покупали бумаги европейские и азиатские инвесторы", - добавил он.
Соловьев также отметил, что несмотря на непростую рыночную конъюнктуру, размещение прошло с более чем двукратной переподпиской, объем книги заявок составил более $6 млрд.
Минфин России разместил суверенные еврооблигации со сроками обращения 10 и 30 лет на $1 млрд и $2 млрд соответственно. Доходность 10-летних бумаг (с погашением в 2027 году) на $1 млрд составляет 4,25%, 30-летних (с погашением в 2047 году) на $2 млрд - 5,25% годовых. "Это максимально низкие ставки купонов за всю историю размещения суверенных еврооблигаций РФ", - резюмировал Соловьев.