Эксперты: льготы для бизнеса и новая инфосистема необходимы для развития северного завоза

НАРЬЯН-МАР, 20 июня. /ТАСС/. Новая геоинформационная система, а также льготы и новые законодательные правила необходимы для развития северного завоза. Такое мнение высказали участники конференции "Северный завоз - новые пути и возможности", которая завершилась во вторник в Нарьян-Маре (Ненецкий автономный округ).

Районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками доставки грузов расположены в 25 субъектах РФ, из них восемь - целиком в Арктической зоне. В этих районах проживает почти 3 млн человек. Для них северный завоз, длящийся несколько месяцев - единственная возможность получить все необходимое для жизни на протяжении следующего года.

Новая информационная система

Северный завоз - комплекс ежегодных государственных мероприятий по обеспечению территорий Крайнего Севера Сибири, Дальнего Востока и Европейской части России основными жизненно важными товарами (прежде всего продовольствием и нефтепродуктами) перед зимним сезоном. Завоз проводится воздушным, морским, речным и автомобильным транспортом в зависимости от региона.

По словам экспертов, сегодня северный завоз превратился в одну из острейших социальных и экономических проблем, появились устойчивые тенденции снижения объемов поставляемых товаров, что стало одной из причин оттока населения из районов Крайнего Севера. Однако пока четкой стратегии развития удаленных территорий в России нет.

"Реализация северного завоза и совершенствование его механизмов в соответствии с требованием инновационного развития экономики без сомнения занимает одно из ключевых мест в комплексе поставленных руководством страны задач. Необходимо развивать инфраструктуру северных регионов нашей страны и продолжить создание современной сети транспортных сообщений, усиливая тем самым торговые и туристические связи в межрегиональном и международном аспектах сотрудничества", - отметил заместитель министра транспорта РФ Сергей Аристов в своем обращении к участникам конференции.

Как отметила директор проектного офиса "Северный завоз" Юлия Зворыкина, необходимо создать специальную систему мониторинга и координации работы северного завоза. "Прозрачность работы геоинформационной системы обеспечит создание специальной электронной торговой площадки", - сообщается в итоговой резолюции форума, представленной Зворыкиной.

Подобная система, как отмечают участники конференции, не только повысит прозрачность закупок для нужд северного завоза, но и сформирует поле для оптимизации фрахта, удешевит стоимость услуг для конечного потребителя. Как следствие - снизит объемы субсидирования северного завоза из бюджетов субъектов.

Росрезерв поможет регионам

Одной из важнейших идей, высказанных в ходе конференции, стало участие Росрезерва в обеспечении северного завоза. Как сообщил заместитель руководителя Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерв) Александр Кирюхин, агентство рассчитывает начать поставку освежаемых товаров (товаров, которые подлежат освежению на складах Росрезерва - прим. ТАСС) в регионы, участвующие в Северном завозе, с 2018 года. При этом товары будут поставляться с существенной скидкой, однако для этого регионам необходимо обратиться в правительство с соответствующей просьбой.

Новые законы

Камнем преткновения в системе северного завоза также является недостаточная нормативная база, считают эксперты. От самого определения понятия "северный завоз", которого в законодательстве не существует, до различных актов об особых режимах доставки грузов в районы Крайнего Севера и государственных закупок товаров.

В частности, участники конференции предложили разработать федеральный закон "Об особом режиме завоза грузов в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности РФ", предусматривающий меры государственной и имущественной поддержки для обеспечения досрочного завоза.

Также эксперты предложили Минфину РФ рассмотреть возможность возвращения льгот для субъектов-участников северного завоза, которые действовали до 2005 года.

Еще одной проблемой является финансирование обязательств по обеспечению северного завоза. "Первая и главная проблема (северного завоза) - источники финансирования для учреждений, которые осуществляют завоз. За топливо нужно рассчитываться сейчас, а средства, которые будут получены от населения, и субсидии от государства будут получаться только в течение года", - рассказал на конференции замруководителя аппарата администрации Ненецкого автономного округа Дмитрий Рожин.

Для решения этой проблемы, как считают эксперты, стоит рассмотреть вопрос опережающего финансирования завоза продукции из федерального бюджета.

Транспортная доступность

Важной составляющей северного завоза на сегодняшний день является транспортная доступность. По словам Зворыкиной, арктический раздел планируется включить в транспортную стратегию Российской Федерации до 2030 года при ее корректировке.

"Программа пока формируется, но есть понимание, что этому стратегическому региону уделяется недостаточное внимание. Арктический макрорегион - это часть единой транспортной системы РФ, большое внимание руководство страны уделяет развитию северного морского пути, транспортировке в Арктике, созданию новых транспортных средств. <...> Скорее всего, корректировки будут в разных разделах стратегии, но будет и специальный раздел про арктический транспорт", - рассказала она.

Андрей Кушниров, заместитель генерального директора по водному транспорту ООО "Оборонлогистика" рассказал, что ежегодный прирост военного строительства на ближайшие 10 лет будет составлять не менее 10-15%, в связи с чем дальнейшее развитие транспортной системы Минобороны России в Арктической зоне будет направлено на повышение качества и экономической эффективности решения задач и должно соответствовать растущему объему перевозок военных грузов.

"До конца июня текущего года будет подписано распоряжение правительства Российской Федерации, предусматривающее определение ООО "Оборонлогистика" в качестве единственного исполнителя осуществляемых Минобороны России в 2017-2018 годах закупок работ (услуг), связанных с доставкой морским транспортом войск и грузов в Арктическую и Курильскую островную зоны", - уточнил Кушниров.

Помимо прочего, решить проблему транспортной доступности может и инновационный транспорт, отметил начальник международного научно-образовательного центра "Арктические транспортные системы и технологии" Московского государственного университета путей сообщения Александр Вылиток.

Он пояснил, что в настоящее время уже разработан и фактически эксплуатируется новый вид транспорта - высокоскоростной амфибийный транспорт (ВСА). "Данный вид транспорта обеспечивает круглогодичные грузопассажирские перевозки практически во всех регионах РФ и мало зависит от погодных и климатических условий, не требует обустройства трасс движения", - уточнил он.

Развитие локальной энергетики

Как отметила Зворыкина, серьезными проблемами территорий, входящих в зону северного завоза, являются не только транспортная доступность и большие расстояния, но и связь и энергетика. "Если же развивать локальную энергетику и обеспечить достаточный уровень современной связи, провести "цифровизацию", то и транспорт будет работать существенно эффективнее", - пояснила она.

Как рассказал в ходе конференции доцент кафедры госрегулирования экономики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Александр Воротников, помочь развитию энергетики на территориях Крайнего Севера может технология микрогридов (micro grid, локальная энергосистема - прим. ТАСС). "В Арктике энергетическая инфраструктура - это высокая энергоемкость и низкая ее эффективность. Для решения этой проблемы необходима распределенная энергетика, например, микрогриды, которые находят широкое применение в мире и используются для сельских населенных пунктов, для изолированных территорий", - рассказал эксперт.

По его словам, микрогрид может иметь любую конфигурацию, например, быть связан с жилым районом.

"Источники энергии могут быть различными - ветер, солнце, генерация, которая работает на углеродном сырье. Микрогрид можно использовать для обеспечения энергией промышленных потребителей, в том числе для военных и закрытых объектов", - уточнил Воротников.

Также, по мнению участников форума, развитию северных территорий может помочь снижение страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства, бизнес которых локализован в районах Крайнего Севера, в размере, компенсирующем их дополнительные расходы.

По результатам конференции была принята итоговая резолюция для представления председателю государственной комиссии по вопросам развития Арктики Дмитрию Рогозину, министерствам и ведомствам РФ, вовлеченным в реализацию северного завоза.