Всемирный банк утвердил концепцию партнерства с Украиной до 2021 года

КИЕВ, 20 июня. /ТАСС/. Совет директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил концепцию партнерства с Украиной на период с 2017 по 2021 год.

Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Концепция базируется на системной оценке экономики Украины, которая была завершена специалистами Всемирного банка в марте 2017 года, - говорится в сообщении ведомства. - Содержит среднесрочный план поддержки Всемирным банком реформ, которые будет воплощать правительство Украины".

Среди ключевых направлений сотрудничества, упомянутых в концепции, - земельная реформа, приватизация и укрепление финансового сектора. В документе также обозначен план содействия реформе здравоохранения, борьбе с коррупцией и целевая помощь "пострадавшим от конфликта".

Отмечается, что финансовая поддержка Украины со стороны ВБ будет зависеть от трех основных факторов: прогресса в реализации реформ, результатов внедрения в стране проектов Международного банка реконструкции и развития, а также "общего кредитного потенциала Всемирного банка и норматива кредитования для Украины".

Украина входит в десятку крупнейших заемщиков Всемирного банка. Эта кредитная организация, а также Международная финансовая корпорация и Международный банк реконструкции и развития с 2014 по 2016 годы выделили Украине $6,5 млрд. В марте 2017 года ВБ решил предоставить Украине новый заем на $150 млн.