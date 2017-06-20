Глава МИД ФРГ: газовый рынок Европы не должен возвращаться в плен политики

РЕЙКЬЯВИК /Исландия/, 20 июня. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Политические соображения не должны играть ведущую роль в будущем европейского газового рынка и судьбе проекта "Северный поток-2". Об этом, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, заявил во вторник глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль на пресс-конференции после состоявшейся в Рейкьявике министерской сессии Совета государств Балтийского моря (СГБМ).

"Общеизвестно, что проект "Северный поток-2" не является частью Третьего энергопакета ЕС. Несколько лет назад мы приняли решение либерализовать европейский газовый рынок и не должны возвращать его в плен политики. Существует рыночный инструмент, все должно осуществляться в соответствии с европейским законодательством, и именно в таком контексте вопрос [о строительстве трубопровода "Северный поток-2"] и необходимо обсуждать. Я со своей стороны весьма оптимистично оцениваю возможность осуществления проекта", - отметил глава германской дипломатии.

Слова Габриэля стали реакцией на ответ главы МИД Польши Витольда Ващиковского, сказавшего корреспонденту ТАСС, что он упоминал о проекте "Северный поток-2" в ходе встречи с коллегами во вторник. По словам Ващиковского, проект является антиевропейским и требует повышенного внимания со стороны ЕС.

Первый заместитель главы МИД РФ Владимир Титов в свою очередь уточнил, что вопрос о европейской энергобезопасности и "Северном потоке-2" на сессии СГБМ не обсуждался.

Ввод в строй "Северного потока-2" намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. метров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.

Польша остается одним из основных противников строительства второй нитки "Северного потока", опасаясь усиления позиций российского Газпрома на европейском энергетическом рынке.