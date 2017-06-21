В Южной Осетии ожидают более 3 млрд руб. инвестиций из РФ в 2018-2019 годах

ЦХИНВАЛ, 21 июня. /ТАСС/. Власти Южной Осетии ожидают, что из бюджета России будет выделено свыше 3 млрд рублей на реализацию инвестиционной программы содействия развитию республики в 2018-2019 годах. Об этом сообщил председатель правительства Южной Осетии Эрик Пухаев, который принял участие в состоявшемся во вторник заседании югоосетинской части межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Южной Осетией и Россией, передает корреспондент ТАСС.

Пухаев отметил, что "общий объемом финансирования инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии на 2018-2019 годы определен в размере 3,37 млрд рублей, из которых на 2018 год предусмотрено 1,518 млрд рублей, и столько же на 2019 год". "Для эффективного использования средств российской финансовой помощи, направляемой на 2018-2019 годы в целях осуществления бюджетных инвестиций и поддержки инвестиционной деятельности в республике, решением 17-го заседания МПК было поручено югоосетинской стороне совместно с министерством Российской Федерации по делам Северного Кавказа разработать проект инвестпрограммы на 2018-2019 годы", - сказал Пухаев.

В правительство республики, по словам премьера, ведомствами были представлены предложения на сумму более 5 млрд рублей, из которых совместно с Минкавказа были отобраны приоритетные объекты. "Представленный проект инвестпрограммы на 2018-2019 годы включает 16 новых и шесть переходящих мероприятий из инвестпрограммы на 2015-2017 годы", - сказал он.

По данным республиканских властей, на программу содействия развитию Южной Осетии на 2015-2017 гг. из бюджета РФ выделено 9,1 млрд рублей.