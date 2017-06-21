В Северо-Якуткой опорной зоне планируются реализация проектов на 875 млрд рублей

ЯКУТСК, 21 июня. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Общая сумма инвестиций на реализацию проектов в Северо-Якутской опорной зоне составляет 875 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в среду в Минэкономики республики.

"Общий объем инвестиций для разработки проектов в Северо-Якутской опорной зоне составляют 875 млрд рублей. Это такие проекты в Арктическом шельфе по разработке участков "Анисинско-Новосибирский", "Усть-Оленекский", "Усть-Ленский", освоение Западно-Анабарского участка с запасами 10,3 млн. тонн нефти и 16,3 млрд куб м газа, проект по добыче россыпного олова на месторождении ручей Тирехтях, с годовым объемом добычи олова 3 тыс. тонн", - пояснили в министерстве.

Также в перечень приоритетных проектов в Северо-Якутской опорной зоне входит освоение Томторского месторождения редкоземельных металлов с прогнозными ресурсами в 154 млн тонн руды, освоение золоторудного месторождения "Кючус" с годовым объемом добычи 5-6 тонн золота, освоение Таймылырского каменноугольного месторождения, с запасами 320 млн тонн угля, отработка участка Надеждинский для обеспечения поставок угля потребителям Республики Саха (Якутия), Магаданской области, Чукотского автономного округа.

Как пояснили в Минэкономики республики, логистика одного из крупных проектов - освоения Западно-Анабарского лицензионного участка с первоначальным объемом инвестиций [поисково-оценочный этап геологоразведочных работ] в 7 млрд рублей, при общей стоимости проекта в 350 млрд рублей, связана с развитием Северного морского пути (СМП) и подключением к трубопроводной системе, планируемой ОАО НК "Роснефть", с целью освоения северных лицензионных участков на Таймырском полуострове. Сжиженный природный газ по главной судоходной магистрали России в Арктике - СМП, будет доставляться в Европу и страны АзиатскоТихоокеанского региона. Для этого необходимо строительство подводящего газопровода и Завода по сжижению природного газа мощностью 7-7,5 млн тонн/год СПГ в районе терминала на берегу бухты Кожевникова или Анабарского залива.

Другой проект - освоение месторождения россыпного олова "Ручей Тирехтях" [2,8 млрд рублей капитальных затрат] может стать форпостом начала возобновления крупномасштабной добычи олова на Арктических территориях страны, так как получаемый после обогащения на месторождении 40% концентрат олова в период промышленного сезона имеет потенциал реализации как в РФ, так и в странах АТР по СМП.

"Планируемое Правительством Российской Федерации комплексное развитие Арктических территорий должно вывести Депутатский рудно-россыпной район на принципиально новый уровень. Освоение месторождения "Ручей Тирехтях" заложит фундамент для начала полноценного импортозамещения олова. В настоящее время Российская Федерация импортирует порядка 7 тыс. тонн олова [порядка 90% от общего потребления], с освоением оловоносных месторождений Севера не только будет обеспечен внутренний спрос, но и появятся возможность начала экспортных поставок металла", - отметил министр промышленности и геологии республики Андрей Панов.

Федеральная госпрограмма развития Арктической зоны РФ

Согласно новой редакции федеральной госпрограммы развития Арктической зоны РФ предполагается создание опорных зон в арктических регионах страны для комплексного развития этих территорий, в частности, энергетической и транспортной инфраструктуры с использованием Северного морского пути, разработки арктического шельфа.

Северо-Якутская опорная зона включает пять территорий комплексного развития, где инвесторы будут получать налоговые, таможенные и другие льготы при реализации проектов. Приоритетными являются инвестпроекты по освоению месторождений углеводородов на шельфе и на материковой части арктической зоны Якутии, добыча твердых полезных ископаемых на суше: крупных и уникальных месторождений алмазов, золота, цветных и редкоземельных металлов, олова.

Создание Северо-Якутской опорной зоны также повлияет на развитие соседних регионов: Красноярского края, Чукотского автономного округа и Магаданской области, завязанных на СМП.