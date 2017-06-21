ВЭБ требует от предприятий ОПК повышения качества проектов гражданской продукции

НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. "Внешэкономбанк" требует от предприятий ОПК повысить качество проработки проектов диверсификации и выпуска гражданской продукции. Об этом заявил в среду в ходе Международного форума технологического развития "Технопром" зампредседателя "Внешэкономбанка" Петр Золотарев.

"Что вызывает беспокойство - качество и количество проектов, уровень готовности этих проектов оставляет желать лучшего", - сказал Золотарев.

Он пояснил, что банку было представлено в этой отрасли 95 проектов на общую сумму 86 млрд рублей, однако, стоящих из них "менее десяти".

Золотарев также призвал выделять гражданские производства из предприятий ОПК и концентрировать их в технологических парках. Создание таких парков финансирует "Внешэкономбанк", отметил он.

V Международный форум технологического развития "Технопром-2017" проходит 20-22 июня в Новосибирске. Одна из главных тем форума - диверсификация в оборонно- промышленном комплексе. В "Технопроме" принимают участие 25 стран. ТАСС выступает главным информационным партнером форума.