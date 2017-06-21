Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 58.58
€ 65.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ВЭБ требует от предприятий ОПК повышения качества проектов гражданской продукции

Экономика и бизнес
21 июня, 7:55 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 21, июня. /ТАСС

Зампредседателя банка Петр Золотарев также призвал выделять гражданские производства из предприятий ОПК и концентрировать их в технологических парках

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. "Внешэкономбанк" требует от предприятий ОПК повысить качество проработки проектов диверсификации и выпуска гражданской продукции. Об этом заявил в среду в ходе Международного форума технологического развития "Технопром" зампредседателя "Внешэкономбанка" Петр Золотарев.

"Что вызывает беспокойство - качество и количество проектов, уровень готовности этих проектов оставляет желать лучшего", - сказал Золотарев.

Он пояснил, что банку было представлено в этой отрасли 95 проектов на общую сумму 86 млрд рублей, однако, стоящих из них "менее десяти".

Золотарев также призвал выделять гражданские производства из предприятий ОПК и концентрировать их в технологических парках. Создание таких парков финансирует "Внешэкономбанк", отметил он.

V Международный форум технологического развития "Технопром-2017" проходит 20-22 июня в Новосибирске. Одна из главных тем форума - диверсификация в оборонно- промышленном комплексе. В "Технопроме" принимают участие 25 стран. ТАСС выступает главным информационным партнером форума.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Король Саудовской Аравии сменил наследного принца
2
Поездка Порошенко в Вашингтон - визит с определенным артиклем
3
Спецслужбы ДНР задержали вооруженных людей, угрожавших патрулю ОБСЕ
4
Порошенко: Трамп не похож на человека, у которого имеются особые связи с РФ
5
Лавров: новые санкции США против РФ не улучшают атмосферу и принимаются на ровном месте
6
Стоун сравнил реакцию американских СМИ на фильм о Путине с "1984" Оруэлла
7
На ВПП аэропорта Сургута обнаружили части шасси после взлета самолета UTair
Темы дня
Загрузка...
Реклама