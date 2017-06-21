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РФ предложит Индии авиатехнологии для генерации энергии в небольших поселках

Экономика и бизнес
21 июня, 8:18 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 21, июня. /ТАСС

По словам вице-премьера, эти технологии позволят создавать установки электрогенерирующие для небольших поселков и промышленных предприятий, там, где невыгодно тянуть ЛЭП

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НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. Россия готова предложить Индии авиационные технологии, на основе которых можно генерировать электроэнергию в малонаселенной местности. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин, выступая на заседании Комиссии высокого уровня по сотрудничеству в области высоких технологий военного, двойного и гражданского назначения РФ и Индии.

"Поскольку ваша страна огромна по территории и население заинтересовано в получении мощностей в области электрогенерации, вы сами потребляете и по лицензии производите авиационные двигатели, мы готовы предложить технологии, которые позволят с помощью авиационного двигателестроения создавать установки электрогенерирующие для небольших поселков, для промышленных предприятий, там, где невыгодно тянуть ЛЭП", - сказал он.

Рогозин уточнил, что речь идет о больших дистанциях, а также о горной местности. "Мы все это готовы сделать компактно, это даст лучший экономический эффект", - добавил вице-премьер, отметив, что Россия готова делиться и другими технологиями авиастроения.

По словам вице-премьера, взаимодействие на стыке российской фундаментальной науки и инженерной школы Индии может дать синергетический эффект. Он отметил широкие перспективы поставок в Индию газотурбинного и газоперекачивающего оборудования для нужд энергогенерирующих и нефтегазовых компаний. Зампред правительства рассказал об успехах российской промышленности в области импортозамещения в этой сфере. Он подчеркнул, что все эти технологии применимы и в Индии.

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