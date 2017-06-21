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NYT: глава компании Uber покидает свой пост

Экономика и бизнес
21 июня, 8:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

По данным газеты, во вторник отставки Трэвиса Каланика потребовали пять крупных инвесторов компании

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Соучредитель и генеральный директор американской компании Uber, предоставляющей услуги по онлайн-вызову частных такси, Трэвис Каланик ушел в отставку с поста главы фирмы. Об этом сообщила в среду газета The New York Times.

По ее данным, во вторник отставки Каланика потребовали пять крупных инвесторов Uber.

14 июня Каланик заявил, что уходит в отпуск на неопределенный срок.

Uber преследует череда скандалов и судебных разбирательств. В феврале две экс-сотрудницы компании обвинили свое бывшее руководство в сексизме и домогательствах. Каланик после этого пообещал, что фирма проведет тщательное расследование всех имевших место инцидентов. По итогам разбирательства были уволены свыше 20 сотрудников компании.

Впоследствии фигурантом скандала стал уже сам глава Uber: в интернете появилась видеозапись, на которой видно, как он вступает в перепалку с одним из водителей. Последний утверждал, что руководство компании забирает себе слишком большой процент от заработка таксистов, на что Каланик отреагировал в довольно грубой форме. После этого гендиректор опубликовал видео, в котором принес извинения за свое поведение.

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