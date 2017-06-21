Материалы дела "Роснефти" против АФК недоступны в картотеке суда, идет проверка

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УФА, 21 июня. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Арбитражный суд Башкирии инициировал проверку в связи с тем, что в среду в электронной картотеке стали недоступны материалы дела о споре "Роснефти" и АФК "Система" на 170,6 млрд рублей. Об этом сообщила ТАСС представитель суда.
"Сейчас проведем проверку и посмотрим, что там в КАДе (картотека арбитражных дел - прим. ТАСС)", - сказала она. Проверка инициирована по обращению средств массовой информации, уточнила представитель суда. При этом она добавила, что в картотеке в целом "все прозрачно, все там отражается".
Сейчас при переходе к материалам дела всплывает надпись: "Приносим извинения. Возник тайм-аут запроса. Это связано с перегруженностью сервиса". При этом доступ к материалам других дел открыт.
20 июня вечером в картотеке арбитражных дел, где публикуются данные о ходе рассмотрения поданных исков, появилась информация, что "Роснефть" и "Башнефть" подали ходатайство об отказе от иска к АФК "Система". Позднее информация о поступлении ходатайства была удалена из электронной картотеки.
Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев сообщил ТАСС, что документ об отказе от иска, поданный в суд от имени "Роснефти", имел явные признаки фальшивки, компания обратится в правоохранительные органы для расследования ситуации с подложным документом.