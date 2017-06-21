Производство высокопрочных труб для Арктики открылось в Воронежской области

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Цех по производству высокопрочных электросварных труб, которые будут использоваться для освоения Арктического шельфа, открылся на заводе "Лискимонтажконструкция" в Лискинском районе Воронежской области, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"На заводе "Лискимонтажконструкция" состоялось открытие цеха по производству высокопрочных прямошовных электросварных труб большого диаметра. К 2023 году запланирован выпуск продукции в объеме 15 млрд рублей. Планируется производить 120 тысяч тонн высокопрочных труб в год, которые будут использоваться для газопроводов высокого давления в низких температурах, в том числе и для освоения Арктического шельфа", - отметили в пресс-слжубе.
Сумма инвестиций в строительство цеха составляет порядка 5 млрд рублей. "Выход на проектную мощность ожидается в 2023 году. Создано 252 новых рабочих мест. Трубы также используются для строительства нефтегазопроводов, в том числе глубоководных в море. Аналогов данной продукции в России нет", - уточнили в региональном правительстве.