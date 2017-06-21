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"Рособоронэкспорт": санкции сдерживают развитие ВТС со странами Западной Европы и США

Экономика и бизнес
21 июня, 10:29 UTC+3

Гендир компании Александр Михеев отметил, что "Рособоронэкспорт" рассматривает введенные западными странами в отношении России санкции как неконкурентные способы борьбы

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ЛЕ-БУРЖЕ (Франция), 21 июня. (ТАСС). Санкции, введенные США и странами ЕС в отношении России, сдерживают развитие военно-технического сотрудничества с этими государствами. Об этом на 52-м Парижском международном авиационно-космическом салоне в Ле-Бурже заявил журналистам генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Доля указанных стран в общем объеме военно-технического сотрудничества России с зарубежными странами даже до принятия ими решения о введении санкций была незначительной. Что же касается наших традиционных партнеров по военно-техническому сотрудничеству, в том числе из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, то они никаких санкций и ограничений в отношении России не вводили и каких-либо препятствий для военно-технического сотрудничества с ними нет", - сказал Михеев.

Он добавил, что "Рособоронэкспорт" рассматривает введенные западными странами в отношении России санкции как неконкурентные способы борьбы. Военно-техническое сотрудничество РФ с зарубежными странами осуществляется легитимно в полном соответствии с нормами международного права.

В то же время европейские санкции в сфере ВТС не распространяются на контракты, подписанные до 1 августа 2014. В "Рособоронэкпорте" продолжается работа по послепродажному обслуживанию ранее поставленных российских вооружения и военной техники, а также по поставке запчастей ряду европейских стран для поддержания техники в боевой готовности.

"В условиях действия упомянутых санкций российские оборонные предприятия получили хорошие возможности для импортозамещения компонентов и обновления технологической базы. Россия, избавляясь от зависимости в поставках комплектующих изделий, становится более надежным и привлекательным партнером на рынке продукции военного назначения", - заключил Михеев.

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"Ле-Бурже-2017" Санкции в отношении России
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