"Оборонлогистика" может участвовать в северном завозе на условиях дозагруза

НАРЬЯН-МАР, 21 июня. /ТАСС/. "Оборонлогистика" может участвовать в северном завозе в Арктике и на Курилах на условиях дозагруза, сообщил в среду ТАСС заместитель генерального директора по водному транспорту ООО "Оборонлогистика" Андрей Кушниров.

"ООО "Оборонлогистика" создана решать задачи в интересах Министерства обороны РФ. Это первоочередная и главная задача. Но имеется опыт перевозки грузов на условиях дозагруза, здесь как раз, я считаю, есть возможность взаимодействовать с региональными властями, коммерческими организациями на предмет северного завоза. "Оборонологистика" работает в Арктической и Курильской островной зонах. Здесь для нужд народного хозяйства как раз можно совместить решение этих двух задач", - сказал Кушниров.

Собеседник агентства пояснил, что есть опыт перевозки коммерческих грузов вместе с военными. "У нас используется это в южном направлении. Думаю, что в Арктической зоне для целей северного завоза это тоже можно использовать, - добавил Кушниров. - На сегодня при анализе грузовых перевозок Министерства обороны большой процент недозагруза, я уже не говорю про обратные рейсы, которые вообще порожняком идут. И даже при перевозке грузов вперед тоже большой процент недозагруза. Использовать его для целей Северного завоза - задача интересная".

Северный завоз - комплекс ежегодных государственных мероприятий по обеспечению территорий Крайнего Севера Сибири, Дальнего Востока и Европейской части России основными жизненно важными товарами (прежде всего продовольствием и нефтепродуктами) перед зимним сезоном. Завоз проводится воздушным, морским, речным и автомобильным транспортом в зависимости от региона.