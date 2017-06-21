Сбербанк разместил ОФЗ для населения на 1,5 млрд рублей из второго транша

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сбербанк разместил облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) на сумму 1,5 млрд рублей из второго транша, продажа которого началась 6 июня. Об этом рассказал глава Sberbank CIB Игорь Буланцев на брифинге.
"Мы разместили ОФЗ для населения на 1,5 млрд рублей из второго транша. Размещение второго транша идет меньшими темпами, чем первого", - сообщил он.
По его словам, это вполне логично, так как летом активность на рынке традиционно снижается. "Кроме того, при размещении первого транша мы видели активный всплеск, кто хотел купить действительно - уже купил", - добавил он.
Первый транш ОФЗ-н на 15 млрд рублей Сбербанк и ВТБ реализовали чуть больше чем за месяц, Сбербанк из первого транша продал на 9,5 млрд рублей. Минфин объявил о продаже второго транша на такую же сумму 6 июня, на Сбербанк приходится на 8,2 млрд рублей.