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Госдума приняла закон об изменениях в бюджет-2017

Экономика и бизнес
21 июня, 10:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Дефицит бюджета сокращается на 1,1 п.п. - с 3,2% ВВП до 2,1%

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон об изменениях в федеральный бюджет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, в котором предусмотрено снижение дефицита бюджета в 2017 году до 2,1% ВВП с 3,2% ВВП. При этом поправки вносятся только в статьи и разделы, касающиеся 2017 года.

Дефицит сокращается более чем на 1% ВВП

Доходы бюджета увеличиваются на 1,191 трлн руб. - до 14 трлн 679 млрд руб. с 13 трлн 487 млрд руб., при этом увеличивается доля нефтегазовых доходов. Объем расходов увеличивается на 361,8 млрд руб. - до 16 трлн 602,6 млрд руб. с 16 трлн 240,8 млрд руб.

Дефицит составит 1 трлн 923,8 млрд руб., или 2,1% ВВП, действующим законом о бюджете он предусмотрен в размере 2 трлн 753,2 млрд руб., или 3,2% ВВП. Инфляция на 2017 год прогнозируется на уровне 3,8% вместо 4,0% в его действующей редакции. Прогнозируемый объем ВВП повышается до 92,190 трлн руб. с 86,806 трлн руб. Прогноз цены на нефть повышен до $45,6 с $40 за баррель.

Документ предполагает увеличить нормативную величину Резервного фонда до 6 трлн 453,3 млрд руб. с 6 трлн 76,4 млрд руб. Верхний предел внутреннего госдолга РФ на 1 января 2018 года может быть снижен до 9 трлн 227 млрд руб. с 10 трлн 351,6 млрд руб., то есть на 1 трлн 124,6 млрд руб. "Первая и главная задача закона - зафиксировать, что в стране закончился экономический спад и начался экономический рост", - отметил глава комитета Госдума по бюджету и налогам Андрей Макаров ("Единая Россия").

Согласно документу, правительство РФ сможет использовать 200 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) сверх предусмотренного в документе объема в случае недопоступления запланированных доходов в ходе исполнения федерального бюджета в 2017 году. Дополнительно 10 млрд руб. направляется на поддержку сельского хозяйства, в том числе на финансирование нового механизма льготного кредитования. Еще 25 млрд руб. пойдут на докапитализацию Россельхозбанка.

Бюджетную сбалансированность регионов поддержат

По словам Макарова, всего ко второму чтению документа было внесено 139 поправок, из них 56 поправок было рекомендовано комитетом к принятию, 77 к отклонению, шесть поправок были отозваны авторами.

Ко второму чтению документа комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил правительственную поправку о направлении 5,3 млрд руб. в уставный капитал Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) для пополнения парка воздушных судов российских авиакомпаний. Кроме того, поправками правительству дается право в 2017 году принять в федеральную казну акции банка "Российский капитал", принадлежащие и (или) приобретенные АСВ, которые затем будут переданы АИЖК. Передача этих акций будет осуществляться за счет уменьшения имущественных взносов РФ, внесенных ранее, в соответствии с законами о федеральном бюджете на 2008-2010 годы и 2014-2016 годы, на сумму 92 млрд рублей, что соответствует балансовой стоимости акций.

На завершение двух неигровых фильмов о Крыме, согласно одной правительственной поправке, предполагается направить 5 млн руб. Также поправками предусматривается 210 млн руб. ассигнований для обеспечения двух вещательных организаций, входящих во Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию (ВГТРК) и созданных для работы на территории Крыма и Севастополя.

В ходе работы над документом было перераспределено в рамках основных параметров бюджета 18 млрд руб. По словам Макарова, удалось найти дополнительно 659 млн руб. на поддержку сбалансированности регионов. На 233 млн руб. увеличится финансирование гастрольной деятельности региональных театров. Кроме того, 77 млн руб. пойдут на финансирование второй пенсии шахтерам, а 1,259 млрд руб. - на реализацию комплексного плана социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре.

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