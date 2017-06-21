Госдума приняла закон о расширении ОЭЗ в Крыму

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении инициированный правительством закон, расширяющий особую экономическую зону (ОЭЗ) в Крыму.

Речь идет о включении в состав территории ОЭЗ внутренних морских вод и территориального моря РФ вдоль прибрежной линии Крымского полуострова. Сейчас особыми экономическими зонами являются территории Крыма и Севастополя.

Международные соглашения ограничивают возможность использования товаров (в том числе транспортных средств), помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, территорией соответствующей ОЭЗ. В частности, морские суда, помещенные под эту таможенную процедуру, не могут использоваться в территориальном море РФ вдоль прибрежной линии Крымского полуострова (морской пояс шириной 12 морских миль), поскольку внутренние морские воды и территориальное море не входят в состав территории ОЭЗ.

Принятие закона позволит обеспечить эту возможность, а также будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры, яхтенного туризма и парусного спорта, организации грузопассажирских перевозок и созданию дополнительных рабочих мест, говорится в пояснительной записке к документу.