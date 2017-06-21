Госдума приняла закон о взаимодействии ЦБ с банками через личный кабинет

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, дающий Банку России право взаимодействовать с банками посредством создания информационного ресурса на официальном сайте регулятора в интернете в форме личного кабинета кредитной организации.
Согласно закону, в личном кабинете банки будут получать от ЦБ документы, в том числе требования (предписания) регулятора, а также передавать в ЦБ отчетность, информацию, обращения о предоставлении разъяснений по применению нормативных актов Банка России.
Введение подобной нормы "позволит ЦБ ускорить и упростить доставку документов, устранить проблемы, связанные с территориальной удаленностью кредитной организации от территориального учреждения ЦБ", отмечается в пояснительной записке к документу.
Также новый порядок взаимодействия ЦБ с банками позволит "однозначно разрешить вопрос с установлением момента доставки предписаний ЦБ, которыми в отношении кредитных организаций вводятся меры воздействия, предусмотренные законодательством, что важно в целях определения срока начала действия мер", указано в сопроводительных материалах к закону.
Порядок взаимодействия Банка России с кредитными организациями при использовании ими личного кабинета, согласно законопроекту, будет устанавливаться нормативным актом Банка России.
Ко второму чтению документа была одобрена поправка, согласно которой ЦБ сможет взаимодействовать с некредитными финансовыми организациями в личном кабинете в порядке, аналогичном порядку взаимодействия с банками. Закон вступит в силу по истечении 90 дней со дня опубликования.