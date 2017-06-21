"Лукойл" не стал принимать участие в аукционе на Эргинское месторождение

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. "Лукойл" отказался принимать участие в аукционе на Эргинское месторождение, сочтя это экономически неэффективным, сообщил журналистам глава компании Вагит Алекперов.

"Наши геологи посмотрели экономику, которая складывается, плюс те ожидания по цене, которые есть, привели к выводу, что экономически будет неэффективным. Решили не замораживать стартовый платеж", - сказал он.

Алекперов подчеркнул, что никакого политического давления на компанию не было.

Ранее компания заявляла об интересе к участию в аукционе.

Сообщалось, что задаток для участия в аукционе на Эргинское нефтяное месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе заключили "Роснефть", "Газпромнефть-Хантос", "Независимая нефтегазовая компания" (ННК) Эдуарда Худайнатова и саратовская компания "ПионерГео".

Аукцион на Эргинское месторождение

Аукцион на Эргинское нефтяное месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе состоится 12 июля, стартовый платеж - 7,4 млрд руб. Заявки на участие в аукционе принимались до 16 июня до 16:45 мск. До этого времени претендент должен был перечислить задаток за участие в размере 130 тыс. руб.

Эргинское нефтяное месторождение является одним из самых крупных нераспределенных разведанных месторождений в России. Площадь выставляемого на торги участка - 762,8 кв. км. Его запасы по категориям С1+С2 составляют 103 млн т. Разные участки Приобского месторождения, куда входит и Эргинское, уже разрабатывают "Роснефть" и "Газпром нефть".