Завод Росатома в Красноярском крае наладит выпуск никеля-63 для атомных батареек

ТАСС/Ruptly

ЗЕЛЕНОГОРСК /Красноярский край/, 21 июня. /ТАСС/. Электрохимический завод (ЭХЗ) Росатома в Зеленогорске (Красноярский край) планирует начать промышленное производство радиоизотопа никель-63 (Ni-63), который будет использоваться для производства атомных батареек. Об этом сообщил в среду ТАСС руководитель проекта по развитию изотопного производства завода Сергей Зырянов.

"Ключевую роль в реализации проекта госкорпорации "Росатом" по созданию атомной батарейки на основе радиоизотопа никель-63 играет Электрохимический завод. В 2018-2019 гг. Электрохимзавод совместно с Радиевым институтом имени В. Г. Хлопина и Ленинградской АЭС планирует реализовать технологический цикл получения радиоизотопа никель-63 и его обогащения до уровня 80%", - сказал он.

По словам Зырянова, ЭХЗ - единственное в мире предприятие, которое в промышленных масштабах производит стабильный изотоп никель-62, являющийся основой для получения радиоизотопа никель-63. Также завод единственный в мире способен заниматься обогащением никеля-63.

Зырянов добавил, что ориентировочные сроки реализации проекта по созданию атомной батарейки - 2020-2023 гг. Ключевые компетенции по изготовлению изделия (источника тока длительного действия) принадлежат ФГУП "НИИ НПО "Луч". Сейчас проводятся исследовательские работы по изготовлению и испытанию опытных образцов.

Руководитель проекта пояснил, что срок службы атомной батарейки на основе никеля-63 может достигать 50 лет. Элемент питания может применяться в кардиостимуляторах, а также в сфере космических технологий. Уникальность атомной батарейки еще и в размере - в сравнении с литий-ионными аккумуляторами, батарейка на основе никеля-63 в 30 раз компактнее. Кроме того, она "экологически безопасна и безвредна для человека за счет производимого мягкого бета-излучения, которое самопоглощается внутри аккумулятора и не выходит наружу".

Электрохимический завод - градообразующее предприятие города Зеленогорска, имеющего статус ЗАТО (закрытое административно-территориальное образование). Предприятие выпускает обогащенный уран для атомных станций, стабильные и радиоактивные изотопы различных химических элементов, осуществляет хранение и переработку обедненного гексафторида урана (ОГФУ), попутно получая фтористоводородную кислоту и безводный фтористый водород. Завод входит в состав компании "ТВЭЛ", объединяющей предприятия Росатома по производству топлива для атомных станций.