Минтранс готовит законопроект о разграничении концессии и госзаказа

ПЕРМЬ, 21 июня. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ готовит поправки в законодательство о государственно-частном партнерстве (ГЧП), разграничивающие концессию и государственный заказ в инфраструктурных проектах. Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

"После коллегии, недавно состоявшейся в Минэкономразвития, мы стали готовить поправки в действующее законодательство, чтобы более четко прописать ту коллизию, которая сегодня есть в законодательстве. И ни у кого, в первую очередь у ФАС, и ни у других участников этого процесса не возникало иллюзий по поводу принадлежности одних проектов к сфере ГЧП, а других проектов в сфере государственного контракта в рамках 44-го закона", - сказал он.

Министр выразил уверенность, что в правительстве будет выработана консолидированная позиция по концессионным проектам.

Вопрос о необходимости законодательно разграничить понятие концессии и госзаказа возник после аннулирования ФАС открытого конкурса госкомитета Башкирии на заключение концессионного соглашения по автомобильной дороге Стерлитамак - Магнитогорск. По мнению службы, тендер на строительство дороги в Башкирии фактически представлял собой закупку государством работ по строительству в обход процедуры государственного заказа. Арбитражный суд Москвы поддержал решение ФАС аннулировать конкурс на строительство дороги, которая должна стать частью транспортного коридора Европа - Западный Китай.

Это решение было воспринято рядом крупных концессионеров как опасный прецедент для рынка, после чего Минэкономразвития выступило с заявлением о недопустимости принятия решений, подрывающих устойчивость института государственно-частного партнерства.

Позднее в ряде СМИ появилась информация, что ФАС и Минэкономразвития решили создать совместную рабочую группу по детальному анализу вопросов разграничения концессий и госзакупок. В состав рабочей группы могут войти власти Башкирии.

Минэкономразвития предлагает ввести в закон норму, предписывающую перед конкурсом по концессиям обязательно проводить анализ целесообразности реализовывать инфраструктурный проект через госзакупки. Эта норма также будет предполагать четкое разграничение двух понятий.

ФАС среди прочего предложила законодательно установить минимальную долю частных инвестиций при концессиях, а также приблизить закон о концессиях к контрактной системе в части требований к процедуре торгов.