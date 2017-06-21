Роспотребнадзор снял с продажи фальсифицированные китайские БАДы для мужчин

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор выявил нарушения в составе биологически активных добавок к пище (БАДов), произведенных в Китае, и дал указания изъять из оборота фальсифицированную продукцию, сообщило ведомство.

В частности, ведомство обнаружило несколько партий, содержащих не заявленные при госрегистрации субстанции, в том числе предназначенные для лечения эректильной дисфункции тадалафил и силденафил. В продаже были выявлены и изъяты БАДы "Либао" (обнаружен при реализации в Благовещенске), "Саймы" (продавался в Когалыме и Майкопе), "Инфорте" (в Новосибирской области).

"В связи с тем что при регистрации лекарственных препаратов, содержащих фармацевтические субстанции тадалафил, силненафил, варденафил не была разработана методика определения указанных веществ в составе других продуктов, Роспотребнадзором в 2016 году организована и завершена разработка метода определения недекларированных лекарственных препаратов (синтетических ингибиторов фосфодиэстеразы-5: тадалафила, варденафила и силденафила) в биологически активных добавках к пище, что позволяет усилить контроль на рынке", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Кроме того, в Роспотребнадзор в конце февраля 2017 года поступило обращение Алтайской региональной общественной организации потребителей "Народный Контроль" с информацией о возможном нахождении в обороте на территории России фальсифицированной биологически активной добавки к пище "Эректогенон", произведенной санкт-петербургской фирмой "ВИС" и содержащей не заявленные при государственной регистрации фармацевтические субстанции (тадалафил). Поскольку БАД "Эректогенон" проходил госрегистрацию в Казахстане, информация "Народного контроля" направлена в республику для принятия соответствующих мер.