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Бизнес и государство обсудят точки роста российской электроники 28 июня

Экономика и бизнес
19 июня, 11:00 дата обновления: 21 июня, 11:00 UTC+3

В Москве пройдет конференция "Российская электроника. Поиск новых точек роста", организованная ТАСС и Ассоциацией российских производителей электроники

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Представители государства и бизнеса встретятся 28 июня в Москве на конференции "Российская электроника. Поиск новых точек роста" и обсудят вопросы поддержки российской электронной отрасли и перспективы ее развития к 2025 году.

На мероприятии, организаторами которого выступают ТАСС совместно с Ассоциацией российских производителей электроники (АРПЭ), будут подниматься вопросы значения российской электроники в развитии цифровой экономики России, формирование новых рынков и целых экосистем вокруг технологий цифровизации. К участию в диалоге приглашены помощник президента России Андрей Белоусов, замглавы Минпромторга Олег Бочаров, замглавы Минкомсвязи Алексей Соколов, замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев, а также представители крупных российских компаний.

Российская электроника как основа цифровой экономики страны

Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" заявил, что без цифровой экономики РФ не сможет перейти к следующему технологическому укладу, а значит у страны нет будущего.

По словам вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, под термином "цифровая экономика" следует понимать цифровизацию основных сторон экономики и жизни в целом для улучшения ее качества и повышения конкурентоспособности.

Любая технология, которая может сделать жизнь лучше, содержит две основные составляющие - физическую (так называемое "железо" или "хард") и программную (то есть "софт").  О необходимости поддержки разработчиков программного обеспечения часто говорят представители власти и бизнеса, однако программистам для работы всегда необходимы машины - "железо".

Директор по стратегическому маркетингу GS Group Андрей Безруков, который будет участвовать в конференции, считает, что фундаментом для цифровизации стратегических отраслей в России (сельского хозяйства, ЖКХ, энергетики, промышленности) должна стать российская электроника. "В России идет поиск новых точек роста экономики в контексте обострения на мировом уровне конфликтов нового типа: кто владеет технологиями - владеет миром. Очевидно, что новый цифровой мир требует от России технологического лидерства в отрасли информационных технологий и электронике как ее составной части", - отметил Безруков.

По мнению представителя GS Group, в России нужно создать единый проектный офис для развития электронных технологий российскими компаниями, который также будет заниматься внедрением этих технологий в стратегических отраслях. Кроме этого, стране нужна "амбициозная стратегия" в этой сфере, полагает Безруков. "Ключевая задача государства и бизнеса на сегодня - сделать отрасль электроники привлекательной для частных инвестиций и стимулировать НИОКР, которые стали бы основой для появления новых российских высокотехнологичных продуктов, конкурентоспособных на мировых рынках", - считает эксперт.

Директор по стратегическому маркетингу GS Group уверен, что системная работа по развитию электронной отрасли будет способствовать повышению темпов экономического роста и поможет вывести российскую экономику из стагнации. "От вклада отечественных высокотехнологичных компаний в развитие электроники сегодня зависит судьба российской промышленности и экономики в целом", - резюмировал он.

Ассоциация для диалога с государством

GS Group совместно с другими крупными частными игроками российской электронной отрасли - компаниями "Зелакс", АТОЛ, "Завод Эталон" и "Связь инжиниринг" - создали Ассоциацию разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), которая займется развитием отрасли и диалогом с государством. Также в задачи ассоциации входит оценка и анализ ситуации в отрасли, поиск приоритетных направлений развития, согласование крупных проектов и планов, поиск и предоставление возможностей для компаний электронной отрасли, а также разработка предложений по регулированию рынка и снижению административных барьеров. О готовности присоединиться к ассоциации заявили более 30 предприятий.

По данным АРПЭ, всего в России в отрасли электронной промышленности работает более 3 тыс. компаний (разработчики и производители), около 500 из них контролирует государство, остальные - частные. Годовой объем продаж электронной аппаратуры ассоциация оценивает в $10 млрд. 

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