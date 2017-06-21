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Путин продлил полномочия Титова на посту бизнес-омбудсмена

Экономика и бизнес
21 июня, 12:07 UTC+3 МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Глава государства отметил, что Борису Титову удалось создать систему работы

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин продлил полномочия Бориса Титова на посту уполномоченного по защите прав предпринимателей. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В нем отмечается, что Титов вновь назначен бизнес-омбудсменом с 22 июня 2017 года.

Путин проводил отдельную встречу с Титовым 26 мая этого года. Тогда же президент сообщил, что намерен продлить его полномочия в качестве уполномоченного по защите прав предпринимателей. Глава государства отметил, что Титову удалось создать систему работы. При этом, по оценке Путина, Титов "работает с интересом".

Титов был впервые назначен уполномоченным по защите прав предпринимателей в июне 2012 года.

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Титов, Борис Юрьевич Путин, Владимир Владимирович
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